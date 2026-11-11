OeNB: Bankensektor resilient, aber konsequenter Abbau notleidender Kredite notwendig

Wien (OTS) -

Für die österreichische Wirtschaft wird 2027 ein Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent prognostiziert; gleichzeitig sind die Unsicherheiten auf den Finanzmärkten gestiegen. Das Kreditwachstum legte zuletzt moderat zu, und die Kreditqualität hat sich stabilisiert. Allerdings wächst der Altbestand notleidender Kredite in den Büchern der Banken. Hierbei bleiben Gewerbeimmobilienkredite im Fokus der Aufsicht. Der Bankensektor wies im ersten Halbjahr 2026 eine hohe Ertragskraft auf, die jedoch maßgeblich von Sondereffekten beeinflusst war. Die sehr gute Eigenmittelausstattung und somit hohe Resilienz des Sektors werden von den jüngsten Stresstestergebnissen bestätigt.

Österreichische Wirtschaft gewinnt trotz herausforderndem Umfeld an Fahrt

Die Risiken auf den globalen Finanzmärkten haben 2026 zugenommen, unter anderem aufgrund geopolitischer und fiskalischer Herausforderungen. „Trotz dieses schwierigen Umfelds zeigt die österreichische Wirtschaft Anzeichen eines Aufschwungs, der laut aktuellen Prognosen 2027 weiter an Fahrt gewinnen wird, wenn es keine weiteren wirtschaftlichen oder politischen Schocks von außen gibt“, so OeNB-Gouverneur Martin Kocher. Auch die Volkswirtschaften in Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) zeigen sich widerstandsfähig. Sie haben die bisherigen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen insgesamt gut bewältigt.

Kreditqualität stabilisiert sich, aber notleidende Kredite verbleiben länger in den Bankbüchern

Vor allem aufgrund eines großen Zukaufs in Polen ist der österreichische Bankensektor im ersten Halbjahr 2026 gewachsen; zugleich legte das Kreditwachstum in Österreich moderat zu. Während die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten anzog, stagnierte die Kreditvergabe an Unternehmen das vierte Jahr in Folge. Insgesamt bleiben die österreichischen Banken durch die hohe Bedeutung von Immobiliensicherheiten bei der Kreditvergabe stark gegenüber Immobilienrisiken exponiert.

Der Bestand an notleidenden Krediten (non-performing loans – NPL) altert zunehmend und belastet mittlerweile die Kapitalbasis der Banken. NPL waren nach dem Ende der Niedrigzinsphase angestiegen, und deren Abbaugeschwindigkeit ist vergleichsweise gering. Zwar hat sich die Kreditqualität mit einer NPL-Quote von knapp unter 3 Prozent stabilisiert, der absolute Bestand notleidender Kredite ist jedoch weiter gestiegen. Das bedeutet, dass trotz einer insgesamt stabilen Quote weiterhin zusätzliche Risiken in den Kreditportfolios der Banken bestehen. Besonders betroffen sind 56 der insgesamt 314 österreichischen Banken, bei denen mehr als 5 Prozent der vergebenen Kredite als notleidend gelten. Insbesondere inländische Gewerbeimmobilienkredite (commercial real estate – CRE) bleiben weiterhin im Fokus der Aufsicht, denn deren NPL-Quote liegt über 8 Prozent. Vor diesem Hintergrund verpflichtet der sektorale Systemrisikopuffer betroffene Banken, zusätzliches Kapital für diese Risiken vorzuhalten, um mögliche Verluste besser abfedern zu können und die Stabilität des Bankensektors zu stärken. Der Puffer beträgt 3,5 Prozent der risikogewichteten CRE-Kredite und wird schrittweise bis Mitte 2027 eingeführt. Seit 1. Juli 2026 liegt die Rate bei 2 Prozent.

Mit dem Gewerbeimmobilienpreisindex, um den das OeNB-Dashboard erweitert wurde, lässt sich die Wertentwicklung von CRE-Sicherheiten besser überwachen. Der Index zeigt, dass CRE-Preise in Österreich von der Zinswende 2022 bis Ende 2024 um rund 10 Prozent gefallen sind und sich seither stabilisiert haben. Die Preise von Wohnimmobilien (residential real estate – RRE) in Österreich, die ihre Talsohle ebenso Ende 2024 erreicht hatten, wuchsen in den ersten drei Quartalen 2026 lediglich leicht. Trotz steigender Preise und zunehmender Kreditvergabe sind derzeit kaum erneute systemische Risiken am RRE-Markt erkennbar – auch weil die kreditnehmer:innenbasierten Kriterien des Finanzmarktstabilitätsgremiums am Gesamtmarkt eingehalten werden.

Bankensektor dank hoher Gewinne stark kapitalisiert

Der Gewinn des österreichischen Bankensektors stieg im ersten Halbjahr 2026 auf 9,3 Mrd EUR – allerdings maßgeblich getragen von Sondereffekten (insbesondere erhebliche Wertaufholungen bei Beteiligungen) und einem Bankzukauf in Polen. Zudem leistete das gesamte CESEE-Geschäft österreichischer Banken mit 3,3 Mrd EUR einen wesentlichen Gewinnbeitrag. „Die hohe Profitabilität der letzten Jahre und die Einbehaltung von Gewinnen führten zu einem sehr resilienten Bankensektor mit einer guten Eigenmittelausstattung“, so OeNB-Direktor Thomas Steiner. Das Ergebnis des OeNB-Stresstests unterstützt diese Einschätzung: Selbst bei einem schweren wirtschaftlichen Einbruch wären die Banken insgesamt in der Lage, die Belastungen zu bewältigen.

Zusammenfassung

In einem durchwegs herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld ist es wichtig, dass der österreichische Bankensektor seine Widerstandsfähigkeit beibehält, um die Finanzierungs- und Investitionsbedürfnisse der Haushalte und Unternehmen erfüllen zu können. Um systemische Risiken hintanzuhalten, unterstreicht die OeNB die Bedeutung folgender Punkte:

Sicherstellung einer adäquaten Kreditrisikosteuerung der Banken, insbesondere bei Immobilienfinanzierungen, einschließlich eines aktiven Managements und

konsequenten Abbaus notleidender Kredite, höherer Wertberichtigungen

(insbesondere für den unbesicherten Teil der Kredite) und ­einer konservativen Bewertung der Sicherheiten;

Investitionen in Cybersicherheit und Digitalisierung bei gleichzeitiger genereller Kostendisziplin sowie

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewinneinbehaltung für den Kapitalaufbau sowie Bankzukäufen und Dividendenausschüttungen.



Dokumente und weitere Informationen