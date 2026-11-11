Neu im Community TV: SCHAUMA MAL

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Die Talkshow, bei der niemand weiß, was passiert (nicht einmal die Hosts) wird ab 11. November 2026 um 20:05 Uhr auf OKTO übertragen. Sebastian Humi und Jonas Bonas bieten in SCHAUMA MAL nicht nur selbst beste Satire, sondern empfangen auch Gäste aus Comedy-, Music- und Showbiz. Weitere Folgen des im Wohnzimmer von THE LOFT aufgezeichneten Events sind am 18. und 25. November sowie am 2. Dezember 2026 zu sehen.



Bei der TV-Premiere am 11. November 2026 um 20:05 Uhr empfangen Sebastian Humi und Jonas Bonas Bamlak Werner und Pandora Nox als Gäste (Aufzeichnung vom 23.09.2026). Am 18. November 2026 um 20:05 Uhr geht die Auftakt-Show mit Alfons Haider und Billie Steirisch on Air (Aufzeichnung vom 25.02.2026). Am 25. November um 20:50 Uhr (!) folgen Hauke van Göns und Ina Jovanovic ins Studio (Aufzeichnung vom 22. April 2026). Die Gäste der Aufzeichnung vom 25.11.2026, die am 2. Dezember 2026 um 20:05 Uhr gezeigt wird, bleiben noch eine Überraschung.



Was passiert, wenn man eine Talkshow bewusst aus dem Konzept wirft? Wenn Planung auf Spontanität trifft, Chaos auf Charme und Überraschung auf Publikum? Jonas Bonas und Sebastian Humi präsentieren mit SCHAUMA MAL eine neue, unberechenbare Talkshow irgendwo zwischen Wohnzimmergespräch, Bühnenexperiment und kollektivem Kontrollverlust. SCHAUMA MAL ist laut, lustig, chaotisch, manchmal verwirrend – und genau deshalb ehrlich.



Sebastian Humi ist ein österreichischer Comedian mit Wohnsitz in Wien. Er wurde im Irak (Bagdad) geboren, wuchs jedoch in Oberösterreich auf und lebte später unter anderem in Linz, Salzburg und Graz. Sebastian Humi studierte zunächst Genetik in Salzburg und später Biotechnologie in Graz, bevor er seinen Weg in die Comedy fand. In seinen Programmen beschäftigt er sich häufig mit Themen wie Identität, Integration, Familie, Religion und seiner Queerness.



Jonas Bonas ist ein österreichischer Comedian, Kabarettist und Content Creator aus Wels in Oberösterreich. Bekannt wurde er vor allem durch seine humorvollen Videos und Wortspiele in den sozialen Medien, insbesondere seine viralen Beiträge an österreichischen Bahnhöfen. Er gehört zur jungen Generation der österreichischen Kabarettszene und beschreibt sich selbst als einen der ersten Gen-Z-Comedians des Landes.