Samariterbund Burgenland: Dritter Platz beim TELEIOS 2026

Wien (OTS) -

Mit dieser Auszeichnung wird das Engagement des Samariterbundes Burgenland für innovative, nachhaltige und lebensqualitätsfördernde Pflege gewürdigt. Der TELEIOS, der vom Lebenswelt Heim Bundesverband vergeben wird, ist der einzige österreichische Altenpflegepreis und zeichnet besondere Projekte und Leistungen aus.

Das prämierte Projekt „Green Garden Care“ verbindet ökologische Nachhaltigkeit mit Gesundheitsförderung und Naturerlebnissen im Pflegealltag. Durch die naturnahe Gestaltung von Grünflächen wird die Artenvielfalt gefördert und gleichzeitig ein wertvoller Lebensraum für Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen geschaffen. Blühstreifen für Wildbienen, Totholzbereiche sowie Stein- und Hochbeete für den gemeinsamen Gemüseanbau machen Natur unmittelbar erlebbar und laden zum Mitgestalten ein.

„Diese Auszeichnung ist eine große Wertschätzung für uns. Sie bestärkt uns darin, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, Nachhaltigkeit als zentralen Bestandteil unseres täglichen Handelns weiter auszubauen und die Pflege von morgen aktiv mitzugestalten“, freut sich Andreas Balog, Geschäftsführer für Pflege, Betreuung und Gesundheit beim Samariterbund.

Die Preisverleihung fand im Casino Baden statt. Insgesamt waren 39 innovative Projekte für den TELEIOS 2026 nominiert. In drei Kategorien – Bewohner:innen, Mitarbeiter:innen und Führungskultur – würdigte eine Fachjury herausragende Initiativen aus der österreichischen Altenpflege.

Der 3. Platz für „Green Garden Care“ ist eine besondere Anerkennung für die engagierte Arbeit des Samariterbundes Burgenland und zeigt, wie Nachhaltigkeit, Gesundheitsförderung und Lebensqualität in der Pflege erfolgreich miteinander verbunden werden können.

Ein großes Dankeschön an unsere Partner:innen und herzliche Gratulation an das gesamte Team in Siegendorf zu dieser tollen Auszeichnung.