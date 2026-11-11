Wien (OTS) -

Jedes fünfte Kind lebt in einer Krisenregion. In Ländern wie der Ukraine, in Gaza und Afghanistan drohen Kindern im Winter Kälte, Hunger und Krankheiten.

Millionen Kinder weltweit stehen vor einem Winter voller Entbehrungen. Kriege, Vertreibung, Armut und Naturkatastrophen verschärfen die Lebensbedingungen vieler Familien und machen die kalte Jahreszeit zu einer zusätzlichen bedrohlichen Belastung. Mit der neuen Winterhilfekampagne „Damit jedes Kind sicher durch den Winter kommt. Jede Hilfe zählt.“ ruft UNICEF Österreich auf, zu spenden, um Kinder in Krisengebieten mit lebenswichtiger Unterstützung zu erreichen.

„ Jedes Kind verdient die Chance, gesund und sicher durch den Winter zu kommen. Gerade in Krisenzeiten brauchen Kinder besonderen Schutz und verlässliche Unterstützung. Mit unserer Winterhilfekampagne möchten wir Menschen in Österreich dazu ermutigen, für Kinder Großes zu bewirken “, sagt Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich.

Um den Bedarf von 3 Millionen Menschen, darunter 540.000 Kinder, in der Ukraine zu decken, benötigt UNICEF für die Winterhilfe in den Jahren 2026–2027 insgesamt 160,5 Millionen US-Dollar. Die Ukraine hat schätzungsweise 70 Prozent ihrer Stromerzeugungskapazitäten sowie mehr als die Hälfte ihrer Erdgasproduktion verloren. Geplante Stromabschaltungen von bis zu 12 Stunden unterbrechen die Wasser- und Wärmeversorgung, führen zur Schließung von Schulen und schränken die Betriebszeiten von Gesundheitseinrichtungen ein. Zudem sind Kinder während Luftangriffen gezwungen, die Nächte in kalten und dunklen Schutzräumen zu verbringen.

Den vierten Winter in Folge stehen in Gaza Kinder und Familien vor den harten Entbehrungen unzureichender Unterkünfte, mangelnder Sanitärversorgung und Überbelegung. Die gesundheitlichen Risiken und die psychische Belastung sind enorm. Die Kinder in Gaza haben bereits viel zu lange und zu viel gelitten. UNICEF möchte diesen Winter über eine halbe Million Kinder mit Hilfe erreichen. Dazu zählen warme Kleidung, Decken und wetterfeste Zelte.

In Afghanistan werden voraussichtlich mehr als 4 Millionen Kinder 2027 wegen akuter Mangelernährung behandelt werden müssen. Das ist der höchste Stand der vergangenen fünf Jahre. Der Winter, der in den bergigen Regionen des Landes meterhohen Schnee und Temperaturen von bis zu –33 Grad bringen kann, bedroht das Leben von Kindern und verstärkt zusätzlich die Ernährungskrise.

Sinkende Temperaturen bedeuten für viele Kinder nicht nur Kälte, sondern auch ein erhöhtes Risiko für Krankheiten, Mangelernährung und den Ausfall von Bildung. Besonders betroffen sind Kinder in Regionen, die von Konflikten und humanitären Krisen geprägt sind.

Mit den Spenden der Winterhilfekampagne hilft UNICEF Kindern dort, wo die Not am größten ist. Warme Kleidung, Decken, Heizmaterial, medizinische Versorgung sowie Zugang zu Bildung und Schutzangebote sind dabei wichtige Hilfsmaßnahmen.

Das aktuelle Kampagnensujet zeigt ein Kind aus Pakistan, das den Blick direkt auf die Betrachter:innen richtet. Die Botschaft ist klar: Hinter jeder Krise stehen Kinder, die unsere Hilfe brauchen, Kinder mit Hoffnungen, Träumen und Rechten, die geschützt werden müssen. Der Kampagnenclaim „Damit jedes Kind sicher durch den Winter kommt: Jede Hilfe zählt.“ unterstreicht, dass jede:r einen Beitrag leisten kann, um Kinder, sicher durch den Winter zu bringen.

Spenden für die Winterhilfe von UNICEF Österreich sind ab sofort möglich unter: https://unicef.at/winter/ oder Spendenkonto: IBAN: AT46 6000 0000 0151 6500, Österreichisches Komitee für UNICEF, Spendengrund: UNICEF Winterhilfe