AK-Versorgungs-Thermometer zeigt: So schlecht beurteilen die Menschen unsere Gesundheitsversorgung in Oberösterreich

Linz (OTS) -

Mit dem AK-Versorgungs-Thermometer hat die Arbeiterkammer Oberösterreich ein neues Monitoring-Instrument geschaffen, das die Erfahrungen und die Zufriedenheit der Menschen mit der Gesundheitsversorgung in Oberösterreich erhebt. Gemeinsam mit dem Institut für empirische Sozialforschung (IFES) ist ein umfangreiches Fragenprogramm entwickelt worden, das 2026 in einem ersten Durchlauf insgesamt 2.500 AK-Mitgliedern vorgelegt wurde. Inhalt sind verschiedene Aspekte der Gesundheitsversorgung, von regionalen Gesichtspunkten, Problemlagen wie langen Wartezeiten bis hin zur Kostenbelastung.

Die Ergebnisse zentraler Bereiche wurden zu einem Indexwert zusammengefasst, der von 0 bis 100 Punkten reicht. Erstmals gibt es damit für Oberösterreich eine Kennzahl, die die Einschätzung der Arbeitnehmer:innen zur Gesundheitsversorgung repräsentiert. Die Ergebnisse zeigen die Unzufriedenheit mit dem oö. Gesundheitssystem auf.

„ Die derzeitige Situation ist aus Sicht unserer Mitglieder nicht länger zu akzeptieren. Es braucht vor allem kürzere Wartezeiten und einen Ausbau der Gesundheitsversorgung “, so Präsident Andreas Stangl. Besonders besorgniserregend ist das schwindende Vertrauen in fundamentale Funktionen des Gesundheitssystems, wie etwa in die Versorgung bei medizinischen Notfällen.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einem Blick:

Der Gesamtindex hat 54 Punkte und bedeutet eine schlechte bis sehr schlechte Bewertung der Gesundheitsversorgung in Oberösterreich.



Der Bereich Termine/Wartezeiten schneidet mit 49 Punkten am schlechtesten ab.



Vier von zehn AK-Mitgliedern sind davon betroffen, keinen Termin bei einem/einer Allgemeinmediziner:in zu bekommen, weil keine neuen Patient:innen genommen werden.



38 Prozent der AK-Mitglieder haben wenig bis gar kein Vertrauen, in medizinischen Notfällen gut versorgt zu werden.

Forderungen der AK OÖ:

Es braucht eine gerechte, qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung für alle Menschen in Oberösterreich.



Die Verhandlungen über den Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) 2030 sind neu aufzunehmen und es ist dafür zu sorgen, dass es einen bedarfsgerechten Ausbau der Kassenarztstellen in Oberösterreich gibt und sich die Versorgungssituation mindestens an den Österreich-Durchschnitt annähert.



Die offenen Kassenstellen müssen dringend nachbesetzt und die Primärversorgungszentren rascher ausgebaut werden.



Es muss ein Rechtsanspruch geschaffen werden, der die Versorgung durch eine:n Allgemeinmediziner:in sicherstellt.



Solange eine kassenärztliche Unterversorgung besteht, müssen die Versicherten den vollen Kassenarzttarif ersetzt bekommen, wenn sie zu einem Wahlarzt oder einer Wahlärztin ausweichen.



Bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheits- und Pflegebereich müssen geschaffen werden. Dazu gehören gesunde Arbeitszeit-Modelle, ausreichend Kolleg:innen in allen Bereichen und verlässliche Dienstpläne.



Wartezeiten auf Leistungen der öffentlichen Gesundheitsversorgung müssen in allen Bereichen drastisch reduziert werden.



Die Arbeitnehmer:innen müssen als Versicherte in der ÖGK wieder die klare Mehrheit bekommen. Es muss regional gewährleistet werden, dass die Beiträge der Versicherten dort verwaltet werden, wo sie arbeiten und leben.

Hier finden Sie die ausführliche Pressekonferenzunterlage, den Methodenbericht sowie ein Foto von AK-Präsident Andreas Stangl und IFES-Geschäftsführer Dr. Reinhard Raml.

Fotocredit: AK OÖ | Wolfgang Spitzbart