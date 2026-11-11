FPÖ – Kickl: „Einbürgerungswelle sofort brechen!“

Wien (OTS) -

Angesichts der heute von der Statistik Austria veröffentlichten Zahlen für die ersten drei Quartale des Jahres 2026, wonach die Einbürgerungen von Personen mit Wohnsitz in Österreich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 Prozent auf 14.171 gestiegen sind, übte FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl Kritik an der Bundesregierung, insbesondere an der ÖVP. Dass mehr als ein Drittel dieser neuen Staatsbürger allein aus Syrien und Afghanistan stamme, zeige für Kickl die direkten Spätfolgen der Migrationspolitik seit dem Jahr 2015 auf.

„Was im Jahr 2015 unter der politisch verantwortungslosen Parole ‚Wir schaffen das‘ als zigtausendfacher Grenz- und Rechtsbruch begann, wird seitdem von der Volkspartei per Bescheid zum dauerhaften Rechtsanspruch umgemünzt. Das ist die statistische Bankrotterklärung einer Politik, die das Prinzip des Schutzes auf Zeit völlig pervertiert hat. Für die Systemparteien ist das Asylrecht längst kein humanitäres Schutzinstrument mehr, sondern das Vorzimmer zur Staatsbürgerschaft und die Eintrittskarte in die lebenslange Versorgung durch den österreichischen Steuerzahler über das Sozialsystem“, erklärte Kickl, der in diesem Zusammenhang auf die jüngst veröffentlichten Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat verwies, wonach Österreich bei den Sozialausgaben EU-Spitzenreiter ist.

Besonders deutlich fiel die Kritik des freiheitlichen Klubobmanns gegenüber der Volkspartei aus, der er eine bewusste Täuschung der Wähler vorwarf. „Die ÖVP betreibt das schäbige Geschäft der politischen Rosstäuscherei in Perfektion: Vor den Kameras mimen Stocker und Karner die strengen Türsteher der Republik, während sie im Hinterzimmer unsere Staatsbürgerschaft als Abverkaufs-Artikel auf den Markt schmeißen. Wer ständig von der Trennung zwischen Asyl und Zuwanderung redet, aber in der Praxis zehntausende Syrer und Afghanen über Wartefristen zu Österreichern macht, ist kein Bewahrer unserer Werte, sondern ein verantwortungsloser Blender, der die eigene Bevölkerung hinters Licht führt!“

Kickl verwies darauf, dass die FPÖ bereits mehrfach Initiativen im Nationalrat gestartet hat, um die Staatsbürgerschaftsvergabe an Asylberechtigte gesetzlich auszuschließen, diese jedoch stets am Widerstand der Einheitsparteien, insbesondere der Volkspartei, gescheitert seien. Um den steigenden Zahlen entgegenzuwirken, kündigte er einen erneuten Vorstoß an: „Das Maß dieser schwarzen Selbstaufgabe ist endgültig übervoll! Wir Freiheitliche werden im Nationalrat erneut einen Antrag einbringen, um diese unkontrollierte Einbürgerungswelle gesetzlich zu brechen und den Automatismus vom Asylstatus zum rot-weiß-roten Pass endgültig zu kappen. Da wird die ÖVP Farbe bekennen müssen, ob ihr das hohe Gut unserer Staatsbürgerschaft tatsächlich etwas wert ist oder ob sie weiterhin als Steigbügelhalter für den demografischen Umbau unserer Heimat agiert, der den österreichischen Steuerzahlern und Leistungsträgern schon viel zu viel abverlangt hat. Asyl heißt Rückkehr in die sichere Heimat und niemals dauerhafte Niederlassung auf Kosten der Österreicher!“