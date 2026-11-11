Presseeinladung: 5. Young-Science-Kongress 2026

Wien (OTS) -

Wie lassen sich junge Menschen für Wissenschaft und Forschung begeistern? Am 17. November 2026 organisiert Österreichs Bildungsagentur OeAD in Kooperation mit der TU Wien und im Auftrag des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung den 5. Young-Science-Kongress.

Rund 600 Schüler:innen unterschiedlicher Schulstufen aus ganz Österreich werden erwartet. In Workshops, Maker*Space des Technischen Museums Wien, bei Campusführungen und Science Show erhalten Kinder und Jugendliche Einblicke in aktuelle Forschungsthemen und können Wissenschaft hautnah erleben.

Medienwirksame Programmpunkte am Vormittag:

10:00-11:30 Uhr: Theater Drachengasse

Portraittheater „Das hat doch eine Frau erfunden! Erfinderinnen von Ada Lovelace bis Maria Telkes“ mit anschließendem Publikumsgespräch im Theater Drachengasse für Jugendliche ab 15 Jahren

10:15-11:00 Uhr: TU Wien

Vorlesung von Stefanie Allworth „Chemie on Tour“: Licht an! Die magische Welt der Farben – Unsichtbares sichtbar gemacht

11:00-11:45 Uhr: TU Wien

Vorlesung von Bernhard Weingartner „Physikmobil“: Herr der (Physik-)Ringe

Auszeichnungen für besonderes Engagement in wissenschaftlichen Projekten:

Am Nachmittag stehen Schüler:innen, Schulen und Citizen Scientists im Mittelpunkt. Die Auszeichnungen für ihr besonderes Engagement in wissenschaftlichen Projekten überreichen:

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Jakob Calice,Geschäftsführer OeAD

Ab 12:30 Uhr werden die 12 Preisträgerschulen des Wettbewerbs „Young-Science-Tage an Schulen“ ausgezeichnet.

Ab 14 Uhr findet die Festveranstaltung statt. Dabei werden die Gewinner:innen des Citizen Science Awards 2026 prämiert: 21 Schulklassen bzw. Jugendgruppen, eine Familie und sechs Einzelpersonen.

Außerdem präsentieren die vier Finalistinnen und Finalisten des Young Science Inspiration Awards ihre innovativen schulischen Abschlussarbeiten auf der Bühne.

Für einen weiteren Höhepunkt sorgt Stefanie Allworth (Chemie on Tour) mit ihrer Science Show „Ein Feuerwerk der Chemie“.

Für Medienvertreter:innen bestehen vor Ort umfangreise Möglichkeiten Foto- und Videoaufnahmen zu machen sowie für Interviews mit:

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Jakob Calice, Geschäftsführer OeAD

Schüler:innen und Lehrpersonen der Preisträgerschulen

Gewinner:innen des Citizen Science Awards in den Kategorien Familie, Einzelperson und Jugendgruppe

Weiteren Gesprächspartner:innen aus Wissenschaft und Schule auf Anfrage

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

Wir bitten um Anmeldung bis Donnerstag, 12. November 2026 per E-Mail an [email protected]

Bitte geben Sie nach Möglichkeit auch bekannt, welche Programmpunkte Sie besuchen möchten bzw. ob Interviewwünsche bestehen.

5. Young-Science-Kongress 2026

Rund 600 Schüler:innen unterschiedlicher Schulstufen aus ganz Österreich werden erwartet. Auszeichnungen für Schulen, Schüler:innen und Citizen Scientists durch Wissenschafts- und Forschungsministerin Eva-Maria Holzleitner. Bitte um Anmeldung bis Donnerstag, 12. November 2026 an [email protected].

Datum: 17.11.2026

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: TU Wien

Karlsplatz 13

1040 Wien

Österreich

URL: https://youngscience.oead.at/de/angebote-1/young-science-kongress/anmeldung-workshopprogramm