BIO AUSTRIA: ART ADVENT am Karlsplatz zeigt seit elf Jahren, wie Bio bei Großveranstaltungen gelingt

Wien (OTS) -

Bio-Qualität auch bei Großveranstaltungen konsequent umzusetzen, ist möglich. Der ART ADVENT am Wiener Karlsplatz zeigt seit 2016, wie das in der Praxis gelingt. Bereits zum elften Mal setzt der Adventmarkt auf ein bio-zertifiziertes gastronomisches Angebot. Beinahe ausnahmslos alle Speisen und Getränke der Gastronomiebetriebe stammen aus biologischer Landwirtschaft. Damit zählt der ART ADVENT zu den langjährigen Vorreitern einer konsequenten Bio-Ausrichtung im Veranstaltungsbereich.*

„ Wir wollten unseren hohen Anspruch an Kunsthandwerk auch bei der Kulinarik konsequent umsetzen. Deshalb haben wir uns 2016 bewusst dafür entschieden, unser gastronomisches Angebot auf Bio umzustellen. Dass wir diesen Weg seit elf Jahren erfolgreich gehen, zeigt uns, dass sich hohe Qualitätsansprüche und ein attraktives kulinarisches Angebot nicht ausschließen. Die positive Resonanz unserer Besucher:innen bestärkt uns darin, diesen Weg weiterzugehen “, sagt Karl Trabe, Obmann des Veranstalters divina art.

Von 13. November bis 23. Dezember 2026 lädt der ART ADVENT wieder dazu ein, Kunsthandwerk, Kulinarik und vorweihnachtliche Atmosphäre am Wiener Karlsplatz zu erleben.

Bio als Erfolgsmodell für Großveranstaltungen

Die Umstellung des Gastronomieangebots auf Bio wurde in enger Zusammenarbeit mit BIO AUSTRIA, dem Verband der Biobäuerinnen und Biobauern Österreichs, umgesetzt. Als größter Bio-Verband Europas bringt BIO AUSTRIA das Netzwerk und die fachliche Expertise ein, um hohe Bio-Standards auch bei publikumsstarken Veranstaltungen umzusetzen.

„ Der ART ADVENT zeigt, dass Bio nicht auf den Hofladen oder den Bio-Supermarkt beschränkt bleiben muss, sondern auch bei Großveranstaltungen einen festen Platz haben kann. Wenn tausende Menschen bei einem Besuch erleben, wie selbstverständlich Bio und Genuss zusammenpassen, schafft das Sichtbarkeit für unsere Landwirtschaft und kann die Nachfrage nach biologischen Lebensmitteln stärken. Dieses Beispiel soll Vorbild sein und ein Aufruf an weitere Veranstalter:innen ihm nachzufolgen “, betont BIO AUSTRIA Obfrau Barbara Riegler.

Damit die Bio-Qualität nicht nur ein Versprechen bleibt, wird das gastronomische Angebot am ART ADVENT regelmäßig kontrolliert und durch die staatlich akkreditierte Kontrollstelle Austria Bio Garantie zertifiziert. Zusätzlich machen digitalisierte Infogalerien jene BIO AUSTRIA Bäuerinnen und Bauern sowie Partnerbetriebe sichtbar, die Bio-Zutaten für die angebotenen Gerichte liefern. So erhalten Besucher:innen Einblick in die Herkunft der Lebensmittel und die Menschen, die sie erzeugen.

„ Bio lebt von Vertrauen. Dieses Vertrauen entsteht durch klare Standards, unabhängige Kontrollen und nachvollziehbare Herkunft. Wenn Besucher:innen nicht nur Bio auf der Speisekarte lesen, sondern auch erfahren, woher die Zutaten kommen und wer sie produziert, wird die Leistung unserer Biobäuerinnen und Biobauern greifbar “, so Riegler abschließend.

*Ausnahmen sind beispielsweise bei Lebensmitteln möglich, die nachweislich derzeit nicht in biologischer Qualität erhältlich sind. Alle Ausnahmen sind vor Ort ausgewiesen.

Über BIO AUSTRIA

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern. Zudem hat der Verband knapp 500 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at