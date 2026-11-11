Welt-Diabetes-Tag rückt in den Fokus: Patient:innen konsultieren zunehmend ChatGPT & Co als Ratgeber

Wien (OTS) -

Aktuelle Studie 2 listet die häufigsten Fragen an Large Language Models auf

listet die häufigsten Fragen an Large Language Models auf Das zeigt: Menschen mit Diabetes haben viele ungeklärte Fragen und wenden sich immer öfter

an die KI

an die KI Bei Fragen zur Therapie zählen geeignete Behandlungsoptionen und deren ärztliche Einordnung zu den häufig genannten

In Zusammenhang mit Diabetes sind auch Übergewicht und die ‚Abnehmspritze‘ wichtige Themen

Large Language Models (“LLM”) wie ChatGPT, Claude oder Perplexity werden immer öfter zum „Gesundheitsratgeber“ für Patient:innen. Auch beim weit verbreiteten Typ-2-Diabetes werden viele Themen online nachgefragt.

Interessant dabei: Während über herkömmliche Suchmaschinen wie Google nach allgemeinen Informationen gesucht wird und Fragen gestellt werden wie „Was ist Diabetes?“ (mit rund 71.000 Suchen pro Monat die häufigste Einstiegsfrage), wenden sich Menschen an die KI mit konkreten und höchst persönlichen Problemen. Ein Gutteil davon betreffen individuelle Empfehlungen für den Alltag, insbesondere zu Ernährung und Lebensstil. An zweiter Stelle standen Sorgen über mögliche Komplikationen, wie eine explorative Untersuchung ergab1.

Die 20 häufigsten Fragen an ChatGPT & Co.

Die 20 für die User:innen wichtigsten Fragen an LLMs wie ChatGPT beleuchtete eine aktuelle Studie2. Es handelt sich dabei um eine verdichtete Auswahl aus veröffentlichten Diabetes-FAQ-Studien sowie Untersuchungen tatsächlicher Chatbot-Dialoge und lässt sich acht Themenbereichen zuordnen:

Themenbereich Typische Fragen an LLMs

Therapie

1. Welche Medikamente helfen bei Typ-2-Diabetes?

2. Muss ich bei Diabetes Insulin spritzen?

3. Können Abnehmspritzen auch Diabetes behandeln?

Ernährung

4. Was darf ich bei Diabetes essen und was nicht?

5. Welche Lebensmittel senken meinen Blutzucker?

6. Darf ich mit Diabetes Brot, Obst, Reis oder Süßigkeiten essen?

Blutzuckerwerte

7. Welche Blutzuckerwerte sind normal und welche gefährlich?

8. Wie kann ich meinen Blutzucker schnell senken?

9. Was bedeutet mein HbA1c-Wert?

Symptome & Diagnose

10. Woran erkenne ich, ob ich Diabetes habe?

11. Was sind die ersten Anzeichen von Typ-2-Diabetes?

12. Was ist der Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2?

Heilung und Prävention

13. Ist Typ-2-Diabetes heilbar oder reversibel?

14. Kann ich Diabetes durch Abnehmen oder Bewegung verbessern?

15. Wie kann ich verhindern, dass aus Prädiabetes Diabetes wird?

Folgeerkrankungen

16. Welche langfristigen Schäden kann Diabetes verursachen?

17. Wie wirkt sich Diabetes auf Herz, Nieren und Augen aus?

Alltag

18. Welche Sportarten sind bei Diabetes geeignet?

19. Was soll ich bei Unterzuckerung tun?

Psychische Belastung

20. Wie gehe ich mit der Angst vor Folgeerkrankungen um?

Patient:innenschulung selbst bei so weit verbreiteten Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes dringend nötig

Das zeigt, dass Menschen mit Diabetes viele ungeklärte Fragen haben und Patient:innenschulung und -aufklärung unerlässlich ist, gerade auch bei so weit verbreiteten Erkrankungen. Immerhin leben Schätzungen zufolge rund 800.000 Menschen in Österreich mit Diabetes, etwa 90 Prozent davon mit Typ-2-Diabetes3. Expert:innen appellieren anlässlich des Welt-Diabetes-Tages daher an die Betroffenen, nur Online-Quellen mit gesicherten medizinischen Informationen zu konsultieren und sich jedenfalls durch ihre Ärztin oder ihren Arzt zur für sie besten Diabetes-Therapie beraten zu lassen.

Das gilt im Besonderen, was die Medikation anlangt: „Diabetes-Patient:innen sollten regelmäßig ihre medikamentöse Therapie ärztlich kontrollieren und einstellen lassen, um die bestmögliche Therapieeffektivität zu erzielen“, betont Dr. Andreas Rothensteiner, Medizinischer Direktor Novo Österreich. „Auch ist entscheidend, dass das jeweils richtige Arzneimittel verwendet wird – was individuell sehr verschieden sein kann.“

„Wir arbeiten seit vielen Jahren und mit voller Energie daran, die Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Typ-2-Diabetes zu verbessern – von wirksameren Medikamenten bis hin zur Art und Weise, wie sie eingenommen oder verabreicht werden sowie auch die Bereitstellung von verlässlichen Gesundheitsinformationen“, so Rothensteiner. „Dabei versuchen wir, die Bedürfnisse von Menschen mit chronischen Erkrankungen zu identifizieren und aus diesen Erkenntnissen neue therapeutische Lösungen zu entwickeln.“

Referenzen

Jeon S, Lee S, Kim EH, Eun J, Lee K, Lim H, Lee J, Generative AI Chatbot for Diabetes Management: Formative 2-Part Qualitative Study Using DTalksBot Involving Patients and Clinicians, JMIR Form Res 2025;9:e72553. doi: 10.2196/72553

Abuzar M, et. al., ChatGPT for diabetes education: potential, accuracy, and accessibility in patient support. Front Digit Health. 2026 Apr 13;8:1768843. doi: 10.3389/fdgth.2026.1768843

https://www.facediabetes.at/zahlen-und-fakten.html, aufgerufen am 6.11.2026