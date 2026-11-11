  • 11.11.2026, 08:29:02
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Singles Day: Heimischer Handel startet bei kalten Temperaturen in die heißeste Shoppingphase des Jahres

11.11. als Chance für frühe Weihnachtseinkäufe. Handel erwartet Gesamtausgaben am Singles Day von rund 120 Millionen Euro.

Wien (OTS) - 

Der 11.11. ist nicht nur der Tag des Heiligen Martin und der Beginn des Faschings sowie der Ballsaison, sondern auch der Singles Day. Der aufgrund der vielen Einsen im Datum so genannte Tag hat sich von China ausgehend zu einem der größten Shopping-Events weltweit entwickelt.

Ursprünglich hatte der chinesische Online-Gigant Alibaba den Singles Day als Global Shopping Festival populär gemacht. Mittlerweile zählt er zu den umsatzstärksten Aktionstagen überhaupt. Daher beteiligen sich nicht nur reine Onlinehändler, sondern von Jahr zu Jahr auch immer mehr stationäre Geschäfte und große europäische Handelsketten am heutigen Rabattfeuerwerk.

1/5 der Österreicher:innen geht heute auf Schnäppchenjagd

„Für heimische Händler bietet der Singles Day die Chance, mit attraktiven Angeboten neue Kunden zu gewinnen und frühzeitig erste Kaufimpulse für das Weihnachtsgeschäft zu setzen. Mindestens ein Fünftel der Österreicher geht heute auf Schnäppchenjagd. Wir erwarten wie im Vorjahr Gesamtausgaben von rund 120 Millionen Euro, so Rainer Will, Geschäftsführer des freien, überparteilichen Handelsverbands.

Tatsächlich bietet der Singles Day den Geschäften eine starke Bühne, um mit Sonderangeboten, persönlicher Beratung und verlässlichem Service zu überzeugen. Neben Smartphones und anderen Technikprodukten spielen persönliche Wohlfühlkäufe, etwa aus den Bereichen Pflege, Beauty und Sport, eine wichtige Rolle. Aber auch der Second Hand-Markt legt am 11.11. traditionell spürbar zu.

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