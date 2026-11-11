Pensionslücke erkennen, finanzielle Einbußen im Alter vermeiden

Wien (OTS) -

Wie viel Geld bleibt im Ruhestand tatsächlich zum Leben? Viele Österreicherinnen und Österreicher beschäftigen sich erst wenige Jahre vor dem Pensionsantritt mit dieser Frage. Dabei lässt sich die voraussichtliche Höhe der gesetzlichen Pension bereits frühzeitig über das persönliche Pensionskonto abschätzen. Der Österreichische Versicherungsmaklerring (ÖVM) empfiehlt daher, mögliche Versorgungslücken rechtzeitig zu erkennen und gezielt gegenzusteuern.

„Entscheidend ist nicht, wie viel Geld im Vergleich zum heutigen Einkommen fehlt, sondern wie viel man im Ruhestand tatsächlich benötigt. Wer seine Pensionslücke rechtzeitig kennt, hat deutlich mehr Möglichkeiten, gegenzusteuern“, erklärt Mag. Alexander Meixner, ÖVM-Vorstand.

Pensionslücke ist nicht gleich Einkommenslücke

Eine fundierte Pensionslückenanalyse berücksichtigt nicht nur die Differenz zwischen aktuellem Einkommen und künftiger Pension, sondern auch die veränderten Lebenshaltungskosten. Während etwa Kreditraten oder berufliche Ausgaben wegfallen können, steigen möglicherweise die Aufwendungen für Reisen, Freizeitaktivitäten oder Gesundheit. Auch die langfristigen Auswirkungen der Inflation dürfen nicht unterschätzt werden.

Vorsorgemöglichkeiten individuell kombinieren

Um mögliche finanzielle Lücken zu schließen, stehen unterschiedliche Instrumente zur Verfügung: Klassische und fondsgebundene Lebensversicherungen ermöglichen einen langfristigen Kapitalaufbau, private Rentenversicherungen können ein regelmäßiges Zusatzeinkommen bis ans Lebensende sichern. Auch Wertpapierveranlagungen und Immobilieninvestments können zur Altersvorsorge beitragen. Dabei gilt es, Kosten, Risiken, Ertragschancen und die Verfügbarkeit des Kapitals sorgfältig abzuwägen.

„Die optimale Altersvorsorge besteht selten aus einem einzigen Produkt. Entscheidend ist eine individuelle Strategie, die zur Lebenssituation, Risikobereitschaft und finanziellen Leistungsfähigkeit passt. Gerade bei einem langen Ruhestand muss auch das Risiko berücksichtigt werden, dass das angesparte Kapital vorzeitig aufgebraucht ist“, betont Meixner.

Frühzeitige Planung schafft finanziellen Spielraum

Je früher mit dem Vermögensaufbau begonnen wird, desto geringer können die erforderlichen monatlichen Sparbeträge ausfallen. Eine regelmäßige Überprüfung der Vorsorgestrategie ist insbesondere bei beruflichen Veränderungen, Erwerbsunterbrechungen oder dem Wechsel in die Selbstständigkeit sinnvoll.

Der ÖVM empfiehlt: Das persönliche Pensionskonto frühzeitig prüfen, den tatsächlichen Finanzbedarf im Ruhestand realistisch einschätzen und gemeinsam mit einem unabhängigen Versicherungsmakler eine individuelle Vorsorgestrategie entwickeln. Denn nicht das Produkt, sondern der persönliche Vorsorgebedarf sollte im Mittelpunkt stehen.