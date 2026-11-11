ImmoScout24-Umfrage: In Österreichs Kellern wird viel Unnützes gelagert

Wien (OTS) -

Der Fernseher ist längst ausgetauscht, seine Verpackung hat hingegen einen festen Wohnsitz im Keller. Dazu gesellen sich alte Weihnachtsdekoration, ausrangierte Küchengeräte und ein Sessel, der vielleicht irgendwann wieder irgendwo hinpasst. Eine aktuelle Befragung von Innofact für ImmoScout24.at unter 1.025 Personen zeigt, welche Gegenstände die Österreicher:innen im Keller, Dachboden oder Abstellraum aufbewahren, obwohl sie diese nicht mehr verwenden. Ganz vorne liegen leere Kartons und Verpackungen mit 48 Prozent, gefolgt von Koffern und Taschen mit 46 Prozent sowie Werkzeug und Baumaterialien mit 45 Prozent. Nur sieben Prozent geben an, keine ungenutzten Gegenstände zu lagern.

Der Karton bleibt, die Deko überwintert

Für beinahe jede Zweite gehören leere Verpackungen zum Inventar von Stauräumen. Schließlich könnte der Originalkarton beim nächsten Umzug noch einmal seinen großen Auftritt haben. Bei Männern ist das Verpackungsarchiv mit 51 Prozent etwas verbreiteter als bei Frauen mit 46 Prozent. Werkzeug und Baumaterialien lagern ebenfalls häufiger Männer ein, hier stehen 49 Prozent einem Anteil von 42 Prozent bei Frauen gegenüber.

Auch aussortierte Dekoration hat offenbar einen langen Atem. 42 Prozent bewahren Stücke auf, die nicht mehr zum Einsatz kommen, etwa alte Weihnachtsdekoration. Bei Frauen sind es 45 Prozent, bei Männern 40 Prozent. So manches Dekostück verbringt seine Zeit damit wohl weniger auf dem Fensterbrett als im Winterschlaf.

Erinnerungen brauchen keinen Strom, aber Platz

Nicht alles, was bleibt, muss praktisch sein. 40 Prozent heben Erinnerungsstücke und persönliche Gegenstände auf, obwohl sie diese nicht mehr verwenden. Frauen nennen diese Kategorie mit 43 Prozent häufiger als Männer mit 37 Prozent. Sport- und Freizeitausrüstung einschließlich Fahrrädern und Zubehör lagern 37 Prozent. Fast ein Drittel hält außerdem an Geschirr, Gläsern und Küchenutensilien fest, die nicht mehr verwendet werden. Auch der Kleiderschrank hat eine stille Außenstelle. 28 Prozent bewahren aussortierte Kleidung und Schuhe auf. Jeweils 26 Prozent lagern Möbel sowie Bücher, Zeitschriften und Unterlagen. Ein Viertel hebt Kinderkleidung, Spielzeug und Babyausstattung auf.

Junge Erwachsene geben Möbeln eine Warteposition

Besonders auffällig sind die Altersunterschiede bei ungenutzten Möbeln. Unter den 18- bis 29-Jährigen bewahren 36 Prozent solche Stücke auf, bei den 50- bis 65-Jährigen sind es 20 Prozent. Auch Kleidung und Schuhe bleiben bei den Jungen häufiger eingelagert, mit ebenfalls 36 Prozent gegenüber 24 Prozent in der ältesten Gruppe.

Letzte Station für Staubsauger und Spielekonsole

Fast jede:r Vierte lagert Haushaltsgeräte wie alte Staubsauger oder Küchenmaschinen, obwohl sie nicht mehr verwendet werden. Unterhaltungselektronik wie Fernseher, Computer oder Spielekonsolen finden bei 19 Prozent einen dauerhaften Abstellplatz.

Konsequent frei von ungenutzten Gegenständen halten ihren Stauraum nur sieben Prozent. Weitere drei Prozent geben an, gar keinen solchen Stauraum zu haben. Für viele andere bleibt Keller, Dachboden und Abstellraum damit ein Ort voller Möglichkeiten. Man müsste die Dinge nur irgendwann wieder brauchen.

Über die Studie

Für die Umfrage hat die Innofact AG im Oktober 2026 für ImmoScout24 rund 1.025 Österreicher:innen von 18 bis 65 Jahren online repräsentativ für die österreichische Bevölkerung befragt.