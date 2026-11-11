Pneumokokken: Eine Lungenentzündung kann weit mehr sein als eine vorübergehende Erkrankung

Wien (OTS) -

Insbesondere Menschen ab 60 Jahren sowie Personen mit Vorerkrankungen sollten ihren Impfschutz überprüfen lassen

Anlässlich des Welttags gegen Lungenentzündung am 12. November weist der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) auf die Bedeutung des Schutzes vor Pneumokokken hin. Die Bakterien zählen zu den häufigsten Erregern schwerer Lungenentzündungen und können auch Blutvergiftungen (Sepsis) oder Hirnhautentzündungen (Meningitis) verursachen. Für Menschen ab 60 Jahren und Personen mit bestimmten Risikofaktoren ist die Impfung im Öffentlichen Impfprogramm kostenfrei.

In der Grippesaison denken viele bei Atemwegsinfekten an Influenza, COVID-19 oder RSV – Pneumokokken als bedeutender bakterieller Erreger geraten dabei häufig aus dem Blickfeld.

Doppelter Schutz mit nur einem Arzttermin

Pneumokokken werden durch Tröpfcheninfektion übertragen. Viele Menschen tragen den Erreger unbemerkt im Nasen-Rachen-Raum. Ist das Immunsystem durch Kälte oder Virusinfektionen wie Influenza geschwächt, kann er schwere Erkrankungen auslösen – vor allem in den Herbst- und Wintermonaten. Die Pneumokokken-Impfung kann gemeinsam mit der Grippeimpfung verabreicht werden: So lässt sich der Schutz vor beiden Erkrankungen bei nur einem Arztbesuch auffrischen.

Unterschätzte Gefahr für Erwachsene ab 60 Jahren

Auch Menschen, die aktiv im Berufs- und Familienleben stehen und sich gesund fühlen, können schwer an einer Pneumokokken-Infektion erkranken. Vorerkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-, chronische Atemwegs- oder Nierenerkrankungen erhöhen das Risiko für invasive Verläufe zusätzlich. Laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurden 2025 in Österreich 944 invasive Pneumokokken-Erkrankungen dokumentiert, 64 davon verliefen tödlich.

„Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, deren Erkrankung in vielen Fällen vermeidbar gewesen wäre. Wir appellieren daher an alle Betroffenen, beim Arztbesuch für die Grippeimpfung auch den Pneumokokken-Impfschutz überprüfen zu lassen“, betont Mag.a Sigrid Haslinger, Präsidentin des ÖVIH.

Seit einem Jahr im kostenfreien Impfprogramm

Seit einem Jahr ist die Pneumokokken-Impfung für Erwachsene ab 60 Jahren sowie für Risikogruppen ab 18 Jahren Teil des kostenfreien Öffentlichen Impfprogramms. Eine frühere Impfung bietet nicht automatisch dauerhaften Schutz: Um möglichst viele relevante Bakterienstämme abzudecken, wird – unabhängig vom damals verwendeten Impfstoff – eine Nachimpfung im Abstand von mindestens einem Jahr empfohlen.

Impfstatus regelmäßig überprüfen

Viele Erwachsene beschäftigen sich vor allem vor Reisen oder bei Krankheitswellen mit dem Impfen – Impfungen gegen bakterielle Atemwegserkrankungen geraten dabei oft in den Hintergrund. Expertinnen und Experten empfehlen insbesondere Menschen ab 60 Jahren und chronisch Kranken, ihren Impfstatus regelmäßig ärztlich überprüfen zu lassen.

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick

Pneumokokken verursachen schwere Erkrankungen wie Lungenentzündung, Meningitis oder Sepsis – mit erhöhtem Risiko im Herbst und Winter.

Die Impfung ist gemeinsam mit der Grippeimpfung möglich.

Ab 60 Jahren steigt das Risiko – auch bei Gesunden. Für diese Altersgruppe und bei bestimmten Risikofaktoren ist die Impfung kostenfrei.

Auch bereits Geimpfte können von einer Nachimpfung profitieren – individuelle Abklärung in der Arztpraxis.

Weiterführende Informationen, Erklärvideos, ein Quiz sowie ein Leitfaden sind abrufbar unter: www.gesundheit-im-blick.at/pneumokokken/

Über den Österreichischen Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH):

Der ÖVIH ist eine freiwillige Interessensvertretung und Plattform der in Österreich tätigen Unternehmen, die Impfstoffe für alle Altersgruppen herstellen und vertreiben. Der Verband orientiert sich dabei an den Zielen des europäischen Dachverbandes Vaccines Europe (einer Arbeitsgruppe der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations / EFPIA). Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu bestehenden und neuen Impfungen sicherzustellen und zu verbessern. Dazu gehört die Förderung von Forschung und Entwicklung, um innovative Impfstoffe gegen unterschiedliche Krankheitsbilder anbieten zu können. Weiters sammeln wir Daten und Fakten, erheben Durchimpfungsraten in der Bevölkerung und schaffen durch unterstützende Kommunikationsmaßnahmen Awareness rund um das Thema Impfen. Als kompetenter Ansprechpartner im Bereich „Impfstoffe“ stehen wir den Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen mit unserer Expertise zur Verfügung.

Impfen heißt Verantwortung tragen. Für den Einzelnen und die Gesellschaft.

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