Klimaschutzranking 2027: Greenpeace fordert Ausstiegsplan aus Öl und Gas

Wien/Antalya (OTS) -

Anlässlich des heute präsentierten Klimaschutzrankings fordert Greenpeace Österreich besseren Klimaschutz von Klimaminister Norbert Totschnig. Laut „Germanwatch” erreicht Österreich im internationalen Vergleich gerade einmal Platz 33. Grund dafür sind u.a. Schwächen in der Klimgesetzgebung: Dem aktuellen Klimagesetz-Entwurf fehlt die Verbindlichkeit und noch immer werden fossile Subventionen in beträchtlichen Höhen ausgeschüttet und weiter erhöht. Zudem gibt es derzeit noch keinen Plan, wie Österreich die Förderung von Öl und Gas im eigenen Land beenden wird. Greenpeace fordert von Klimaminister Norbert Totschnig, endlich Meter beim Klimaschutz zu machen.

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich ist bei der Klimakonferenz in Antalya vor Ort und sagt: „Klimaminister Totschnig darf sich nicht länger vor seiner Verantwortung drücken und muss Österreich endlich aus der Abhängigkeit von krisentreibendem Öl und Gas befreien. Je schneller Österreich mehr Energie aus Sonne, Wind und Wasser gewinnen kann, desto sicherer ist die heimische Energieversorgung. Das bringt stabile Energiepreise und ist auch gut fürs Klima. Ein ambitioniertes Klimagesetz, der Abbau klimaschädlicher Subventionen und ein gut gefüllter Fördertopf für Sanierung und Heizungstausch sind die dringlisten Punkte auf Totschnigs To-Do-Liste.”

Auf der letztjährigen Klimakonferenz ist Österreich einer Allianz von Ländern beigetreten, die den Ausstieg aus fossiler Energie vorantreiben wollen. Jetzt gilt es, die Hausaufgaben dafür auch im eigenen Land zu erledigen. Duregger: „Beim fossilen Ausstieg reicht es nicht aus, mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen. In Österreich wird noch fleißig Öl und Gas aus der Erde gepumpt. Das muss aufhören. Klimaminister Totschnig muss einen Fahrplan vorlegen, wie der Ausstieg aus der fossilen Förderung auch in Österreich Realität wird."

Klimaschutzranking: https://ccpi.org

Inhalte auf einen Blick

Thema / Anlass: Präsentation des internationalen Klimaschutzrankings von Germanwatch auf der Klimakonferenz COP31 in Antalya.

Ergebnis: Österreich belegt im weltweiten Vergleich lediglich Platz 33. Ursachen sind u. A. unzureichende Klimagesetze, anhaltende fossile Subventionen und die fortlaufende heimische Förderung von Öl und Gas.

Hauptforderung: Klimaminister Totschnig muss ein verbindliches Klimagesetz beschließen, klimaschädliche Subventionen abbauen und einen konkreten Ausstiegsplan aus Öl und Gas vorlegen.

Adressat: Klimaminister Norbert Totschnig

Quelle: Greenpeace Österreich