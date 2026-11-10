KV-Eisenbahn: Gespräche werden am 18. November fortgesetzt

Wien (OTS) -

In der heutigen Verhandlung wurde von der Arbeitgeberseite und der Gewerkschaft vida intensiv über eine Arbeitszeitverkürzung diskutiert. Diese muss aus Sicht der Arbeitgeber in ihrer gesamten Kostenwirkung betrachtet werden, einschließlich der Zuschläge und möglicher Änderungen im Rahmenrecht. Zudem arbeiten die Eisennbahnunternehmen mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen: Einige Unternehmen haben bereits eine Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden, die übrigen von 40 Stunden. Die Angleichung muss so berechnet werden, dass die privaten Regionalbahnen und Güterbahnen, die alle 40 Stunden arbeiten, nicht überbordend belastet werden.

„Die vierte Runde war hart, erstmals liegt eine gemeinsame Berechnung und monetäre Bewertung der Arbeitszeitverkürzung vor. Das ist eine gute Grundlage für die nächsten Schritte“, sagt Thomas Scheiber, Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite. „Wir haben in den vergangenen Wochen sehr ausführlich verhandelt und in dieser vierten Runde konkrete Berechnungen gemeinsam erarbeitet. Die Arbeitszeitverkürzung bleibt für uns ein wichtiges und jahrelang gefordertes Anliegen für Wettbewerbsgleichheit und faire Arbeitsbedingungen. Wir wollen dafür gemeinsam eine tragfähige Lösung finden“, ergänzt Gerhard Tauchner, Verhandlungsleiter der Gewerkschaft vida.

Zweijahresabschluss als Grundlage

Bei Rahmenrecht und Details bestehen weiterhin Unterschiede zwischen den Sozialpartnern, die in der kommenden Verhandlung geklärt werden sollen. Dabei ist der ursprünglich anvisierte Zweijahresabschluss wieder die aktuelle Verhandlungsgrundlage. Aus Sicht der Arbeitgeberseite ist er die Voraussetzung für eine Arbeitszeitverkürzung. „Eine Arbeitszeitverkürzung ist nur im Rahmen eines tragfähigen Zweijahresabschlusses umsetzbar. Das setzt aber voraus, dass sich beide Seiten bewegen“, so Scheiber.



Beide Seiten wollen Lösung für zukunftsfähige Branche

Zur Einordnung: die rollierende Inflation lag bei 3,26 Prozent. Die Güterbahnen stehen wirtschaftlich stark unter Druck und die privaten Regionalbahnen sind wesentlich von den Budgets der Länder und Gemeinden abhängig, argumentieren die Arbeitgeber. Beide Seiten wollen eine tragfähige Lösung für die Beschäftigten, die die Belastungen fair verteilt und die Unternehmen nicht überfordert. Dafür müssen sich beide Seiten bewegen. „Wir gehen mit dem klaren Willen in die Runde am 18. November, gemeinsam zu einem ausgewogenem Gesamtpaket und somit zu einem Abschluss der Verhandlungen zu kommen“, so die beiden Verhandlungsführer abschließend. (PWK610)