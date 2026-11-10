Haubner: Erinnerung ist ein Auftrag für Gegenwart und Zukunft

Wien (PK) -

Demokratie sowie Gedenken und Erinnern sind zwei Fokusthemen, zu denen das Parlament Initiativen setzt. Dazu gehören die Bewahrung der Erinnerung an die Opfer der Shoah und der Kampf gegen den Antisemitismus. Anlässlich des Gedenkens an die Novemberpogrome 1938 haben der Zweite Nationalratspräsident Peter Haubner und die Agentur für Bildung und Internationalisierung OeAD heute zu einer Präsentation von Lernmaterialien zur Vermittlung von Wissen über den Holocaust im Schulunterricht ins Parlament eingeladen, wobei insbesondere Pädagoginnen und Pädagogen angesprochen waren.

Die Unterrichtsmaterialien sind die Weiterentwicklung einer Ausstellung, die im Jahr 2024 im österreichischen Parlament in Kooperation mit der Gedenkstätte Yad Vashem präsentiert wurde. Unter dem Titel "Aus dem Leben gerissen. Schicksale österreichischer Jüdinnen und Juden nach dem Anschluss 1938" sollen die Schülerinnen und Schüler an ausgewählte Objekte und die damit verbundenen Lebensgeschichten herangeführt werden. Auf diese Weise erhalten sie Einblicke in die Vielfalt jüdischen Lebens in Österreich vor 1938 und in die Realität der nationalsozialistischen Verfolgung, von Flucht und Vertreibung.

Haubner: Auseinandersetzung mit dem dunkelsten Kapitel der österreichischen Geschichte

Zweiter Nationalratspräsident Haubner erinnerte in seinen einleitenden Worten an den Jahrestag der Novemberpogrome von 1938. In der Nacht von 9. auf 10. November hätten die Nationalsozialisten Synagogen in Brand gesetzt, jüdische Geschäfte und Wohnungen geplündert und zerstört und jüdische Menschen misshandelt, verhaftet, verschleppt und ermordet. Der Ausbruch der Gewalt sei aber nicht plötzlich, ohne Vorgeschichte, erfolgt. Vielmehr sei die Gewalt das Ergebnis einer Entwicklung gewesen, in der Antisemitismus Schritt für Schritt gesellschaftlich durchgesetzt worden sei.

Die heute präsentierten Unterrichtsmaterialien würden neue Möglichkeiten eröffnen, sich anhand individueller jüdischer Lebensgeschichten mit dem dunkelsten Kapitel österreichischer Geschichte auseinanderzusetzen. Wichtig sei, dass dabei das jüdische Leben in Österreich vor 1938 im Mittelpunkt stehe und dieses nicht auf die Verfolgung reduziert werde. Jüdinnen und Juden würden damit als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft vorgestellt, als konkrete Menschen mit Familien, Freunden, Berufen und Zukunftsplänen. Die acht Alltagsgegenstände und die Lebensgeschichten ihrer ehemaligen Besitzerinnen machen menschliche Schicksale erfahrbar, indem sie auf persönlicher Ebene berühren. Das sei insbesondere in einer Zeit wichtig, in der Stimmen der Zeitzeugen weniger würden, merkte Haubner an.

"Erinnerung endet aber nicht beim Blick in die Vergangenheit. Sie ist auch ein Auftrag für die Gegenwart und die Zukunft", betonte Haubner. Das bedeute unter anderem, gegen Antisemitismus als Bedrohung für jüdisches Leben und als Gefahr für die gesamte Demokratie aufzutreten, nicht wegzublicken, sondern die Stimme zu erheben. Der Anstieg antisemitischer Vorfälle auch in Österreich zeige, wie sehr Handeln weiterhin gefordert sei. Er hoffe daher, dass die Lernmaterialien jungen Menschen helfen, historische Zusammenhänge besser zu verstehen und Ausgrenzung, Hass und Antisemitismus zu erkennen und ihnen entgegentreten, auch im Internet. Der Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus habe sich daher aktuell den Umgang mit Leugnung und Verharmlosung des Holocaust in Online-Medien als einen Schwerpunkt seiner Arbeit gewählt.

Richler-Friedman: Jüdische Stimmen zum Holocaust hörbar machen

Nach Eröffnungsworten des Zweiten Nationalratspräsidenten Peter Haubner und den Grußworten von OeAD-Geschäftsführers Jakob Calice hielt Yael Richler-Friedman von der Gedenkstätte Yad Vashem einen Impulsvortrag mit dem Titel "Teaching and Learning about the Holocaust from a Jewish Perspective". Auch wenn das Grauen des Holocaust umfassend dokumentiert sei, könne man sich nicht darauf verlassen, dass der Schrecken "für sich selbst spreche". Erinnerung, vor allem auch historische Erinnerung, funktioniere nicht auf diese Weise. Daher sei es wichtig, den Holocaust zu unterrichten.

Besonderen Wert legte Richler-Friedman dabei auf die Feststellung, dass die Vermittlung des Holocaust "die jüdische Stimme" zu Gehör bringen müsse. Die Nationalsozialisten hätten es als Teil ihrer "Endlösung" bewusst auch darauf angelegt, die jüdische Stimme zum Verstummen zu bringen - sei es in der Kultur, in der Gesellschaft oder in der Erinnerung. Daher hätten sich schon während des Holocaust Jüdinnen und Juden die Frage gestellt: "Wer wird unsere Geschichte schreiben? Wer wird unsere Geschichten erzählen?" Ihre Angst sei es gewesen, dass ihr Leiden unbekannt und ohne Erinnerung bleiben könnte - und damit letztlich bedeutungslos wäre.

Die Lernmaterialien seien einer dieser Versuche, die jüdische Stimme zum Holocaust hörbar zu machen. Hier werde der Ansatz gewählt, dies über ausgewählte Objekte zu versuchen und über die Emotionen, die sie transportieren. Weitere Möglichkeiten, die jüdische Stimme hörbar zu machen, seien die Zeugnisse von Überlebenden oder auch die Auseinandersetzung mit jüdischer Kunst. Künstler wie der belgisch-jüdische Künstler Karl Deutsch oder Samuel Bak aus Vilnius hätten versucht, die Erfahrungen der Opfer des Holocaust künstlerisch zu gestalten. Sie zeigten die Anstrengungen der Verfolgten, ihre Moral, ihre Werte, ihre Traditionen und ihre Identität unter den schrecklichsten Umständen zu bewahren.

Lernmaterialien führen an individuelle Lebensgeschichten heran

Patrick Siegele, der im OeAD-Programm ERINNERN:AT den Bereich Holocaust Education leitet, präsentierte die Lernmaterialien, die in Zusammenarbeit mit Yad Vashem erarbeitet wurden. Sie würden sich am Lehrplan für Schülerinnen und Schüler der achten Schulstufe des österreichischen Bildungssystems orientieren und könnten nun unabhängig von der ursprünglichen Ausstellung im Klassenzimmer eingesetzt werden. Die Materialien seien so aufbereitet, dass die Schülerinnen und Schüler an die Geschichte der ausgewählten Objekte herangeführt werden. Dabei handle es sich um schlichte Alltagsobjekte, die im Kontext ihre Bedeutung gewinnen und verständlich machen, was der Holocaust für das Schicksal der Besitzerinnen und Besitzer jeweils bedeutete.

Rifka Junger von der Parlamentsdirektion stellte schließlich drei ausgewählte Objekte und Lebensgeschichten vor. Im Anschluss gab es die Möglichkeit, Fragen an das Projektteam zu stellen. (Schluss) sox

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung sowie eine Nachschau auf vergangene Veranstaltungen finden Sie im Webportal des Parlaments.