Hammer/Grüne: Klima- und Gewässerschutz duldet keinen Aufschub

Wien (OTS) -

„Die aktuelle Klimawandelstudie zeigt mit aller Deutlichkeit: Uns läuft nicht nur die Zeit, sondern auch das Wasser schlichtweg davon. Dass Grundwasserstände sinken, die Verdunstung Rekordwerte erreicht und Flüsse immer weniger Wasser führen, ist ein unüberhörbares Alarmsignal an die Politik. Wir dürfen bei der wichtigsten Ressource unseres Landes nicht weiter im Blindflug steuern“, reagiert Lukas Hammer, Umweltsprecher der Grünen, auf die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Druck auf den österreichischen Wasserhaushalt.

Vor diesem Hintergrund nimmt Hammer auch Bezug auf den aktuellen Verordnungsentwurf zum Wasserentnahmeregister: „Dass der Verordnungsentwurf für das Wasserentnahmeregister nach jahrelanger Verzögerung vorliegt, ist ein überfälliger Schritt – aber das Tempo ist unverantwortlich langsam. Wir dürfen bei der Erfassung und Kontrolle großer Wasserentnahmen nicht erst durch jahrelange Übergangsfristen bis 2029 oder 2032 wertvolle Zeit verlieren. Dass wir in Zeiten drohender Wasserknappheit überhaupt noch darüber diskutieren müssen, ob Großverbraucher ihre Entnahmen transparent offenlegen, ist absurd. Wer heute nicht genau hinschaut, wer wo wie viel Wasser abpumpt, setzt morgen die Versorgung unserer Bevölkerung aufs Spiel.“

Die Grünen fordern daher ein Nachschärfen von Minister Totschnig bei den Fristen des Entnahmeregisters sowie eine unmissverständliche gesetzliche Verankerung des Trinkwasservorrangs: „Trinkwasser muss als unantastbares Gut abgesichert werden – kommerzielle Großinteressen dürfen im Ernstfall niemals vor der Versorgung der Menschen stehen.“

Als wirksamsten Schutzschild gegen vertrocknende Böden und sinkende Grundwasserspeicher sieht Hammer die europäische Wiederherstellungsverordnung und den gezielten Umbau heimischer Flusslandschaften: „Gegen Hitze und Dürre hilft kein Abwarten, sondern nur ein radikales Umdenken beim Naturschutz. Die Wiederherstellung naturnaher Flussläufe, der Schutz von Mooren und die Entsiegelung von Flächen halten das Wasser in den Regionen und füllen die Grundwasserreserven nachhaltig auf. Wer Renaturierung blockiert und bei der Transparenz bremst, nimmt in Kauf, dass das Land am Strome zum Land am Rinnsal wird.“

„Wir brauchen das Entnahmeregister ohne Schonfristen, einen klaren Vorrang für Trinkwasser und den zügigen Ausbau des natürlichen Wasserschutzes“, hält Hammer fest.