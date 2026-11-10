Job-Hopping kein Thema: Zwei Drittel der Top-Talente bleiben ihrem Betrieb langfristig treu

Wien (OTS) -

Was macht einen Betrieb für junge Spitzenfachkräfte attraktiv – und was bringt sie dazu, langfristig zu bleiben? Antworten liefert die Studie „Generation Z Top Talente: DACH-Studie 2026“. Dafür hat Kitoko People, ein auf die Generation Z spezialisiertes Beratungsunternehmen, gemeinsam mit SkillsAustria, WorldSkills Germany und SwissSkills die Erwartungen leistungsstarker Nachwuchskräfte untersucht. Insgesamt wurden 2.065 Personen befragt. Im Fokus stehen junge Berufstalente aus dem Umfeld nationaler und internationaler Berufsmeisterschaften.

Sinnstiftung und Teamwork über Gehalt

Worauf kommt es den jungen Leistungsträger:innen an? Die heimischen Ergebnisse zeichnen ein klares, etwas überraschendes Bild: Bei der Wahl des Arbeitgebers stehen in Österreich das Arbeitsklima, Team und Kolleg:innen mit 92 Prozent an erster Stelle. Es folgen sinnvolle Arbeit mit 72 Prozent sowie Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten mit 70 Prozent. Auch eine sichere Arbeitsstelle hat mit 63 Prozent einen hohen Stellenwert. Das Gehalt liegt bei 57 Prozent. Work-Life-Balance mit 35 Prozent, flexible Arbeitsmodelle mit 34 Prozent und Zusatzleistungen mit 21 Prozent werden seltener als besonders wichtig eingestuft. Für die untersuchte Gruppe stehen somit das Miteinander und die berufliche Aufgabe deutlich weiter oben als Faktoren, die in der öffentlichen Debatte oft mit der Generation Z verbunden werden.

„Wer einmal erlebt hat, mit welcher Leidenschaft unsere jungen Fachkräfte bei EuroSkills und WorldSkills antreten, weiß: Diese jungen Menschen wollen etwas leisten. Sie üben unzählige Stunden, wachsen über sich hinaus und sind stolz auf das, was sie mit ihrem Können schaffen. Genau diese Begeisterung steckt in unserem Berufsnachwuchs. Unsere Betriebe können ihr den nötigen Raum geben – indem sie Talente fördern, ihnen etwas zutrauen und zeigen: Dein Können wird gebraucht. Du kannst bei uns etwas bewegen“, erklärt SkillsAustria-Präsident Josef Herk.

Toptalente wollen lange bleiben

Sprunghaft, wenig loyal, ständig auf dem Absprung? Auch bei der geplanten Verweildauer relativiert die Studie ein verbreitetes Klischee. Job-Hopping ist demnach kein Thema, ganze 65 Prozent der österreichischen Befragten können sich vorstellen, länger als vier Jahre im Unternehmen zu bleiben. Das ist der mit Abstand höchste Wert im Ländervergleich. In der Schweiz sind es 43 Prozent, in Deutschland 37 Prozent. Nur zwölf Prozent der heimischen Befragten rechnen mit weniger als einem weiteren Jahr im Unternehmen.

Für SkillsAustria-Geschäftsführer Jürgen Kraft ist das ein ermutigendes Signal: „Wer heute einen jungen Menschen ausbildet, kann damit einen Leistungsträger für viele Jahre gewinnen. Die Bereitschaft zu bleiben ist da. Umso mehr lohnt es sich, früh über den Lehrabschluss hinauszudenken und gemeinsam die nächsten beruflichen Schritte zu planen. So trägt die Investition in Ausbildung langfristig Früchte – für die jungen Fachkräfte ebenso wie für den Betrieb.“

Die Ergebnisse sprechen damit auch gegen die pauschale Annahme, junge Menschen würden sich grundsätzlich nicht mehr länger an einen Arbeitgeber binden wollen. Für Österreichs Ausbildungsbetriebe eröffne sich vielmehr eine konkrete Perspektive, so Kraft: „Die Bereitschaft zur langfristigen Zusammenarbeit ist bei vielen leistungsstarken Nachwuchskräften vorhanden.“

Verantwortung zutrauen, Leistung anerkennen

Auch bei den Erwartungen an Führungskräfte setzen die österreichischen Top-Talente klare Prioritäten: Für 75 Prozent gehören Wertschätzung, Vertrauen und Respekt zu den wichtigsten Führungseigenschaften. 51 Prozent nennen Ehrlichkeit und offene Kommunikation. Knapp ein Drittel (32 Prozent) legt besonderen Wert darauf, dass Eigenverantwortung gefördert wird; 27 Prozent wollen eigene Ideen einbringen können. Für die betriebliche Praxis heißt das: Junge Talente wollen Orientierung bekommen und zugleich die Möglichkeit haben, selbst etwas beizutragen. Anerkennung zeigt sich dabei auch darin, ihnen anspruchsvollere Aufgaben und Verantwortung zu übertragen.

Wie das aussehen kann, zeigt ein österreichisches Unternehmensbeispiel aus der Studie: Bei Sterner Werkzeugbau in Marchtrenk besprechen die hauptberuflichen Ausbildner regelmäßig, wo die Lehrlinge in ihrer Entwicklung stehen und welcher nächste Schritt sinnvoll ist. Wer bereit ist, übernimmt anspruchsvollere Aufgaben. Im Bereich Robotik geben Lehrlinge im dritten Lehrjahr ihr Wissen bereits an erfahrene Facharbeiter weiter. Durch Einsätze in unterschiedlichen Abteilungen werden zudem mögliche spätere Aufgaben im Unternehmen früh sichtbar.

„Die Teilnahme an EuroSkills und WorldSkills bringt junge Fachkräfte fachlich und persönlich weiter: Sie messen sich mit den Besten ihres Berufs, lernen unter Druck Lösungen zu finden und wachsen an anspruchsvollen Aufgaben. Dieses Können und Selbstvertrauen nehmen sie mit in den Betrieb. Gleichzeitig machen sie die Ausbildungsqualität ihres Unternehmens auf internationaler Bühne sichtbar. Das stärkt den Ruf als Ausbildungsbetrieb und kann helfen, weitere motivierte Nachwuchskräfte zu gewinnen“, so Kraft.

Über die Studie

Die „Generation Z Top Talente: DACH-Studie 2026“ wurde von der Schweizer Beratungsagentur Kitoko People initiiert und mit den Studienpartnern SkillsAustria, WorldSkills Germany und SwissSkills umgesetzt. Die Untersuchung umfasst 2.065 Befragte, davon 1.436 aus dem deutschsprachigen Raum: Die Erhebung erfolgte zwischen 2023 und 2026. Ergänzt wurde die quantitative Befragung durch Online-Fokusgruppen und qualitative Interviews mit ausgewählten Ausbildungsunternehmen. Im Mittelpunkt stehen leistungsstarke junge Berufstalente.

Studie zum Download

Fotos (honorarfrei, © SkillsAustria/Wieser/Slovencik)