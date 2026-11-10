WB-Graf: Stromkosten-Entlastung stärkt Betriebe und Standort

Wien (OTS) -

„Leistbare Energie ist eine Grundvoraussetzung für einen starken Wirtschaftsstandort. Mit der geplanten Aussetzung des Erneuerbaren-Förderbeitrags und der Erneuerbaren-Förderpauschale 2027 setzt die Bundesregierung einen wichtigen Schritt zur Entlastung unserer Betriebe. Das ist eine richtige Entscheidung, denn niedrigere Betriebskosten schaffen Spielraum für Investitionen, Wachstum und Arbeitsplätze“, betont Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.

Weniger Abgaben, mehr Spielraum für unsere Betriebe

Ob Handwerksbetrieb, Gewerbe oder Industrie: Strom ist ein wesentlicher Kostenfaktor. Die geplante Aussetzung der beiden Förderabgaben bringt eine konkrete Entlastung, die direkt auf der Stromrechnung ankommt. Bereits kleinere Betriebe können dadurch mehrere hundert Euro jährlich sparen, bei energieintensiven Unternehmen fällt die Entlastung deutlich höher aus.

„Entscheidend ist, was am Ende für unsere Betriebe übrig bleibt. Jeder Euro, der nicht in Abgaben fließt, kann im Unternehmen eingesetzt werden. Für Investitionen, für Innovationen und für die Sicherung von Arbeitsplätzen. Genau dort brauchen wir das Geld“, so Graf.

Wettbewerbsfähigkeit beginnt bei den Betriebskosten

Für Graf ist die Maßnahme ein wichtiger Schritt, dem weitere folgen müssen: „Unsere Unternehmen stehen im internationalen Wettbewerb. Dort entscheidet nicht nur die Qualität unserer Produkte, sondern auch, zu welchen Kosten wir sie herstellen können. Deshalb müssen wir konsequent an der Senkung der Betriebskosten arbeiten.“

Dass vorhandene Spielräume im Fördersystem zur Entlastung der Betriebe genutzt werden, ohne den Ausbau erneuerbarer Energien einzuschränken, ist für Graf der richtige Ansatz.

„Die Energiewende muss wirtschaftlich tragbar bleiben. Leistbare Energie, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit gehören zusammen. Denn wer die Betriebe stärkt, stärkt auch den Wirtschaftsstandort und sichert Arbeitsplätze. Diesen Weg müssen wir konsequent weitergehen“, so Graf abschließend.