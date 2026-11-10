EEÖ: Aussetzung der Erneuerbaren-Beiträge zeigt, Ökostrom ist Preisgarant - nicht Kostentreiber

Wien (OTS) -

Die heute von Bundesminister Hattmannsdorfer angekündigte Aussetzung von Erneuerbaren-Förderpauschale und Erneuerbaren-Förderbeitrag für 2027 belegt aus Sicht des Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) vor allem eines: Der Förderbedarf für Ökostrom ist mittlerweile äußerst gering – und spart den Konsument:innen ein Vielfaches dessen im Strompreis ein, was es an Förderung kostet. Darauf verwies zuletzt auch eine Studie des AIT Austrian Institute of Technology im Auftrag von Oesterreichs Energie. Demnach übersteigen die preisdämpfenden Effekte erneuerbaren Stroms die Förderkosten deutlich. Umgekehrt hat der Rückstand beim Ausbau erneuerbaren Stroms Haushalte und Betriebe 2025 rund 110 Millionen Euro an höheren Stromkosten gekostet.

„Das Gerede vom teuren Ökostrom ist damit widerlegt. Erneuerbare sind der Garant für stabil leistbare Strompreise – Made in Austria. Die Förderung ist längst eine Absicherung für einen niedrigen Strompreis: Sie sorgt dafür, dass heimische Kraftwerke gebaut werden, die uns vor fossilen Preisschocks schützen“ , sagt Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin von Erneuerbare Energie Österreich.

Am Zielpfad orientierte Ausschreibungsmengen erforderlich

Zugleich warnt der EEÖ, dass Österreich beim Ausbau nicht auf Zielkurs ist. Laut EAG-Monitoring der E-Control sank der Erneuerbaren-Anteil am Stromverbrauch 2025 auf 73 Prozent. Bei der Windkraft wurde 2025 nur ein Drittel des nötigen Zubaus erreicht, bei der Wasserkraft nur etwas mehr als ein Zehntel. Auch der PV-Zubau ist zurückgegangen – obwohl die Nachfrage enorm ist: Beim letzten PV-Fördercall im Oktober wurden über 41.000 Anträge eingebracht, von denen voraussichtlich rund 85 Prozent mangels Budget leer ausgehen werden. Schon beim zweiten Fördercall des Jahres im Juni konnten nur rund 3.000 von knapp 28.000 Anträgen bedient werden. Dass derart viele Absagen mangels Budget erfolgten und nun Budgetüberschüsse zum abermaligen Aussetzen der Ökostromabgaben führen, mutet laut Dachverband sonderbar an. Er fordert am Zielpfad für 2030 orientierte Ausschreibungsmengen.