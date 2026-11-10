ÖGB-Schuberth zu Ökostrompauschale: „Damit wird die Inflation gedämpft, Haushalte und Betriebe entlastet – ohne zusätzliche Finanzierung“

Wien (OTS) -

„Die Aussetzung der Ökostromabgaben dämpft die Inflation, schützt die Kaufkraft und entlastet Haushalte sowie Betriebe – ohne zusätzliche Mittel aus dem Bundeshaushalt“, so Helene Schuberth, Bundesgeschäftsführerin des ÖGB.

Ein durchschnittlicher Haushalt mit 3.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch spart dadurch rund 53,42 Euro brutto im Vergleich zu 2026. Die Maßnahme gleicht zugleich das Auslaufen der 2026 geltenden Senkung der Elektrizitätsabgabe aus. Damit bleibt die Entlastung für die Haushalte bestehen.

„Gerade weil die Senkung der Elektrizitätsabgabe 2026 ausläuft, ist es wichtig, dass die Entlastung erhalten bleibt. Die Aussetzung der Ökostromabgaben 2027 sichert diese ab“, so die Chefökonomin des ÖGB.

Niedrigere Stromkosten stärken zudem die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe, insbesondere der energieintensiven Unternehmen. „Das ist ein wichtiger Beitrag für Arbeitsplätze und den Standort Österreich“, so Schuberth abschließend.

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