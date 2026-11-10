Korosec zu Pressl: „13. und 14. Pension sind tabu – Nahversorgung gemeinsam stärken!“

Wien (OTS) -

Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec weist die neuerliche Forderung von Gemeindebundpräsident Johannes Pressl bei seiner heutigen Pressekonferenz, den 13. und 14. Pensionsbezug von Pflegeheimbewohnern zur Finanzierung der Heimkosten heranzuziehen, entschieden zurück.

„Ich habe Verständnis für die finanziellen Herausforderungen der Gemeinden. Aber die Pflegefinanzierung darf nicht auf dem Rücken pflegebedürftiger Menschen ausgetragen werden. Wer im Pflegeheim lebt, leistet mit 80 Prozent der laufenden Pension ohnehin einen erheblichen Beitrag. Auch diese Menschen haben ein Recht auf Würde, persönliche Wünsche und die finanzielle Freiheit, selbst über ihre Bedürfnisse zu entscheiden. Der 13. und 14. Pensionsbezug muss tabu bleiben! Auch für die Gemeinden gilt: Sparen in den Strukturen, nicht bei den Pflegebedürftigen“, stellt Korosec einmal mehr klar.

Auch Pressls ständiger Verweis auf die Finanzierung der 24-Stunden-Betreuung zu Hause rechtfertige keinesfalls einen Zugriff auf den 13. und 14. Pensionsbezug von Pflegeheimbewohnern. „Mehr Gerechtigkeit zwischen den Pflegeformen erreicht man nicht, indem man Pflegeheimbewohnern etwas wegnimmt, sondern indem man die Betreuung zu Hause besser unterstützt.“ Korosec fordert seit Jahren, die monatliche Förderung für zwei selbstständige Betreuungskräfte von 800 auf 1.600 Euro zu verdoppeln und die seit 2007 unveränderte Einkommensgrenze von 2.500 auf 4.000 Euro netto anzuheben, womit zumindest die Inflation abgegolten wäre. "Das würde die Pflege zu Hause stärken und gleichzeitig die Pflegeheime und die öffentliche Hand entlasten“, betont Korosec.

Ausdrücklich unterstützt Korosec hingegen Pressls Anliegen zur Stärkung der Nahversorgung: „Greißler, Wirtshäuser, Arzt, Apotheke und Bankomat sind gerade für ältere Menschen unverzichtbar. Sie sichern nicht nur die Versorgung, sondern auch soziale Kontakte und helfen gegen Einsamkeit. Hier brauchen die Gemeinden bessere Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie und innovative Lösungen. Dabei hat Pressl meine volle Unterstützung.“