SPÖ-Himmer zu iKM-Plus: „Jedes Kind muss die gleichen Chancen auf gute Bildung haben“

Wien (OTS) -

Der heute präsentierte iKM-Plus-Bericht für die Sekundarstufe I zeigt: Der Lernerfolg hängt in Österreich weiterhin stark von der sozialen Lage ab. SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer sieht darin einen klaren Auftrag: „Die Ergebnisse bestätigen, dass gezielte Unterstützung für Schulen mit herausfordernden sozialen Rahmenbedingungen entscheidend ist. Jedes Kind soll unabhängig von Herkunft oder sozialem Hintergrund die gleichen Chancen auf gute Bildung haben.“ ****

Der Bericht weist die größten Leistungsunterschiede zwischen Schulen unterschiedlicher sozioökonomischer Ausgangslage aus. In Mathematik entspricht der Abstand zwischen den äußersten Kategorien mehr als drei Lernjahren, beim Lesen sind es 39 Lernmonate. In Englisch beträgt der Abstand rund 29 Lernmonate.

Mit dem Chancenbonus wird genau diese Schieflage adressiert. „Schulen mit größeren Herausforderungen bekommen seit diesem Schuljahr mehr Unterstützung und Ressourcen“, erklärt der Abgeordnete. Damit können die Schulleitungen individuell in mehr Lehrkräfte, Schulpsychologie und Schulsozialarbeit investieren und die Deutschförderung ausbauen.

Die SPÖ ist zudem gegen die frühe Trennung von Kindern in verschiedene Schultypen. Stattdessen brauche es mehr ganztägige, gemeinsame Schulformen. „Unsere Aufgabe ist es, dass alle Kinder die beste Bildung bekommen und gemeinsam lernen können – unabhängig davon, wo sie leben, welche Sprache sie zu Hause sprechen oder wie viel Geld ihre Eltern haben", sagt Himmer. (Schluss) mf/lw