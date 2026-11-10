  • 10.11.2026, 13:03:02
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  • OTS0119

SPÖ-Schroll: „Entlastung bei den Stromkosten wird fortgeführt“

Aussetzen der Ökostromabgabe ist sinnvolle Lösung für 2027

Wien (OTS) - 

Die Bundesregierung hat heute bekanntgegeben, die Entlastung bei den Stromkosten fortzuführen. Die Ökostromabgabe wird für das Jahr 2027 ausgesetzt. „Es war uns immer ein Anliegen, die Entlastung der Haushalte 2027 nach Auslaufen der Elektrizitätsabgaben-Reduktion fortzuführen. Das ist hiermit gelungen“, zeigt sich SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll erfreut. ****

Ein durchschnittlicher Haushalt wird damit genauso wie bei der Senkung der E-Abgabe 2026 auch 2027 um rund 50 Euro entlastet. „Es ist die Summe vieler einzelner Maßnahmen, die die Inflation damit deutlich dämpft“, so Schroll. Auch budgetär sei die Maßnahme sinnvoll: Im Gegensatz zur E-Abgabensenkung, für die rund 500 Millionen Euro-Gegenfinanzierung gefunden werden müsste, ist diese Lösung budgetneutral. Zudem ist sie einfacher administrierbar und klar auf der Rechnung ersichtlich.

Schroll ist froh, dass die Bundesregierung eine gute Lösung gefunden hat. Zusätzlich wird die Bundesregierung mit dem Energiekrisen-Mechanismus und dem Industriestrompreis für Entlastung sorgen. (Schluss) mf/lw

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