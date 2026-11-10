REMINDER: Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner verleiht Österreichischen Frauenpreis 2026

Wien (OTS) -

MORGEN, am Mittwoch, dem 11. November 2026, zeichnet Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner mit dem Österreichischen Frauenpreis 2026 herausragende Leistungen und besonderes Engagement für Frauen und Gleichstellung aus.

Verliehen werden die Käthe-Leichter-Staatspreise und der Grete-Rehor-Staatspreis sowie weitere Preise in verschiedenen Kategorien, darunter Kunst, Kultur und Medien, Digitalisierung und MINT sowie Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaften. Der Österreichische Frauenpreis macht herausragende Leistungen von Frauen sichtbar und würdigt ihr Engagement für mehr Gleichstellung in Österreich. Zugleich rückt er Frauen vor den Vorhang, die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen wichtige Impulse setzen und als Vorbilder wirken. Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, an der Preisverleihung teilzunehmen. Um Akkreditierung wird gebeten unter [email protected]

Termin für Medien:

18.00 – 20.00 Uhr

Preisverleihungen

Käthe Leichter-Lebenswerkpreis, Käthe Leichter-Staatspreis, Grete Rehor-Staatspreis gestiftet von der Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Käthe Leichter-Preise gestiftet von der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, dem Bundesminister für Bildung, der Arbeiterkammer Wien und der Österreichischen Nationalbank

Grete Rehor-Preise in den Kategorien „Kunst, Kultur und Medien“, „MINT und Digitalisierung“ und „Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaften“ gestiftet von dem Bundesminister und der Staatssekretärin für Wohnen, Kunst. Kultur, Medien und Sport, dem Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, dem Staatssekretär für Digitalisierung im Bundeskanzleramt, dem Österreichischen Frauenfonds LEA und der Österreichischen Nationalbank.

Ort: Kassensaal, OeNB (Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien)