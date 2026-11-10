FPÖ – Brückl zu iKM PLUS: „Massive Defizite in Deutsch und Mathematik sind das Ergebnis der verfehlten Bildungspolitik“

Wien (OTS) -

Die heute präsentierten Ergebnisse der individuellen Kompetenzmessung (iKM PLUS), wonach lediglich 27 Prozent der Jugendlichen in der vierten Klasse der Mittelschulen und AHS die Bildungsstandards in Lesen und Mathematik erreichen, sind für FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl ein alarmierendes bildungspolitisches Warnsignal. Der massive Leistungsrückgang in den zentralen Bildungsbereichen mache deutlich, dass an Österreichs Schulen dringend gegengesteuert werden müsse. „Diese massiven Defizite in Deutsch und Mathematik sind das Ergebnis der verfehlten Bildungspolitik von SPÖ, ÖVP und NEOS. Anstatt endlich die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, wird an einem System festgehalten, das die tatsächlichen Probleme an unseren Schulen nicht löst“, kritisierte Brückl.

„Während immer mehr Schülerinnen und Schüler gravierende Defizite in Deutsch, Mathematik und Allgemeinbildung aufweisen, werden bewährte Bildungsinhalte zurückgedrängt und ideologische Modethemen aufgewertet. Dabei müssen Lesen, Schreiben, Rechnen und ein solides Allgemeinwissen wieder uneingeschränkt im Mittelpunkt des Unterrichts stehen. Unsere Schulen brauchen keine weiteren pädagogischen Experimente, sondern eine konsequente Rückbesinnung auf Leistung, Wissen und klare Bildungsziele. Die Ergebnisse der iKM PLUS zeigen eindrucksvoll, wie weit sich ÖVP, SPÖ und NEOS von den tatsächlichen Herausforderungen in unseren Klassenzimmern entfernt haben“, erklärte Brückl.

Als eine zentrale Ursache für diese Entwicklung nannte der freiheitliche Bildungssprecher die ungebremste Zuwanderung der vergangenen Jahre und die daraus resultierenden Sprachbarrieren in den Klassenzimmern. Es sei eine Tatsache, dass in manchen Wiener Bezirken bereits bis zu 74 Prozent der Schüler im Alltag nicht Deutsch als Umgangssprache sprechen würden. „Fast die Hälfte der außerordentlichen Schüler schafft den Wechsel in den Regelstatus nicht, obwohl jährlich Millionen in Sprachfördermaßnahmen investiert werden. Rund 80 Prozent dieser Maßnahmen verpuffen wirkungslos. Das sind keine statistischen Ausreißer mehr, sondern das Ergebnis jahrelanger politischer Versäumnisse. Wenn Kinder dem Unterricht aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht folgen können, bleiben zwangsläufig auch die Leistungen in anderen Fächern auf der Strecke. Das beeinträchtigt nicht nur ihre eigenen Bildungschancen, sondern erschwert auch den Unterricht für jene Schüler, die lernen und ihre Leistungen verbessern wollen“, so Brückl.

Anstatt die Ursachen konsequent an der Wurzel zu bekämpfen, setze NEOS-Bildungsminister Wiederkehr mit Ankündigungen wie dem Chancenbonus oder einer sechsjährigen Volksschule weiterhin auf teure Symptombekämpfung. Dabei handle es sich um hilflose bildungspolitische Experimente des Ministers, die weder die bestehenden Probleme an unseren Schulen lösen noch unser Bildungssystem nachhaltig voranbringen, sagte der FPÖ-Bildungssprecher.

„Wir Freiheitliche fordern verbindliche und einheitliche Sprachstandserhebungen bereits im elementarpädagogischen Bereich sowie die konsequente Umsetzung des Grundsatzes ‚Erst Deutsch, dann Regelunterricht‘. Wer ohne ausreichende Kenntnisse der Unterrichtssprache in den Regelunterricht geschickt wird, verliert unweigerlich den Anschluss. Gleichzeitig werden Lehrer vor zusätzliche Herausforderungen gestellt und der gesamte Klassenverband wird in seinem Lernfortschritt beeinträchtigt“, betonte Brückl.