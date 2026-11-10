- 10.11.2026, 12:33:03
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ÖGB-Prischl: „Vorhandenes Fachkräftepotential nutzen“
Prischl: „Es ist absurd, wenn Österreich dringend Fachkräfte sucht und gleichzeitig Menschen daran hindert, ihre Qualifikationen einzusetzen.“
Österreich kann es sich angesichts des Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung nicht leisten, das Potenzial von Menschen mit Einwanderungsgeschichte ungenutzt zu lassen. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Arbeitsmarkt und zur Finanzierung unseres Pensionssystems.
„Trotzdem arbeiten viele unter ihrem Qualifikationsniveau, weil Abschlüsse nicht anerkannt werden, Verfahren zu lange dauern oder passende Unterstützungsangebote fehlen“, sagt Alexander Prischl, ÖGB-Arbeitsmarktexperte. „Statt vorhandene Qualifikationen brachliegen zu lassen, muss die Politik endlich die Hürden abbauen, die Menschen daran hindern, ihre Fähigkeiten einzubringen. Das ist im Interesse der Beschäftigten, der Betriebe und unseres Sozialstaats“, betont Prischl.
Qualifikationen anerkennen, weiterbilden und beschäftigen
Der ÖGB unterstützt daher die Forderung der Arbeiterkammer nach raschen und unbürokratischen Anerkennungsverfahren für ausländische Qualifikationen. Ebenso notwendig sind flächendeckende, leistbare Kinderbetreuung und durchgängige Deutschkursangebote, damit insbesondere Frauen bessere Chancen am Arbeitsmarkt bekommen. „Es darf nicht sein, dass ausgebildete Fachkräfte dauerhaft in Hilfsjobs feststecken. Wir müssen Qualifikationen anerkennen, gezielt weiterbilden und Menschen entsprechend ihren Fähigkeiten beschäftigen“, fordert Prischl.
Auch das AMS müsse stärker auf nachhaltige Integration statt auf möglichst schnelle Vermittlung in beliebige Jobs zu setzen. „Das bedeutet Qualifizierung, begleitet von einer ausreichenden Existenzsicherung während der Ausbildung. So schaffen wir Perspektiven und sichern dringend benötigte Fachkräfte“, so Prischl abschließend.
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Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich. Gemeinsam mit seinen sieben Gewerkschaften setzt sich der ÖGB als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.
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