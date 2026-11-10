Rosenkranz und Haubner im Austausch mit irakischem Parlamentsvizepräsidenten Al-Dulaimi über Ausbau der bilateralen Beziehungen

Wien (PK) -

Außenpolitische Themen, die aktuelle Lage im Irak und vor allem der Wunsch nach einem Ausbau der bilateralen Kontakte auf den verschiedensten Ebenen standen gestern im Mittelpunkt eines Besuches des Ersten Vizepräsidenten des irakischen Parlaments Adnan Fayhan Musa Al-Dulaimi im Hohen Haus.

Zunächst wurde der hochrangige Gast und seine zehnköpfige Delegation von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz empfangen, der dem Irak zu dessen Entwicklung in den letzten drei Jahren gratulierte. Dennoch sei Österreich jederzeit bereit, konkrete Hilfe und Unterstützung anzubieten, wenn dies gewünscht werde. Besonderes Interesse bestand von irakischer Seite an einem Ausbau der wirtschaftlichen Kooperationen wie etwa in den Bereichen Infrastruktur, Eisenbahnwesen, Klimaschutz oder Gesundheit. Auf dem Besuchsprogramm der Delegation stand daher auch die Teilnahme am heute stattfindenden 16. Arabisch-Österreichischen-Wirtschaftsforum in Vösendorf. Zweiter Nationalratspräsident Peter Haubner verwies noch auf den Tourismussektor, wo Österreich eine große Expertise aufweisen könne.

Rosenkranz für eine Stärkung der Kontakte auf parlamentarischer Ebene

Seit der Wiedereröffnung der österreichischen Botschaft in Bagdad im September 2023 hätten sich die bilateralen Beziehungen, die weit in die Geschichte zurückreichten, noch gefestigt, war Nationalratspräsident Walter Rosenkranz überzeugt. Er pflichtete dem Gast aus dem Irak bei, dass bilaterale Kontakte von gegenseitigem Respekt und einer Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder geprägt sein sollen. Der Irak habe in den letzten Jahre eine sehr positive Entwicklung genommen, hob Rosenkranz hervor. Er sei überzeugt davon, dass gerade ein Land mit einer so reichhaltigen Geschichte, das von der Wissenschaft, der Schrift, der Gesetzgebung bis hin zur Kunst so prägende Spuren hinterlassen habe, die beste Basis habe, um diesen Weg auch erfolgreich weiterzugehen.

Um auf parlamentarischer Ebene noch enger zusammenarbeiten zu können, werde er sich für die Aufnahme Iraks in eine Freundschaftsgruppe einsetzen, versprach Rosenkranz. Auf wirtschaftlicher Ebene hoffe man auf die baldige Ratifizierung des für beide Länder wichtigen Luftverkehrsabkommen, dass im Juli 2024 in Bagdad unterzeichnet worden sei.

Haubner sieht zahlreiche Anknüpfungspunkte für heimische Betriebe

Auch Zweiter Nationalratspräsident Peter Haubner vertrat die Meinung, dass der Austausch zwischen den beiden Ländern das gegenseitige Verständnis fördere und zur Festigung der Beziehungen beitrage. Gerade im wirtschaftlichen Bereich würde es viele Anknüpfungspunkte geben. Er denke da etwa an den Tourismus, wo Österreich über sehr gute Ausbildungsstätten verfüge. Da der Irak gerade das Gesundheitswesen ausbaue, konnte sich ÖVP-Abgeordneter Andreas Minnich, der ebenfalls am Gespräch teilnahm, gute Chancen für heimische Firmen vorstellen, die im Bau von Spitälern, der Ausstattung von Krankenhäusern oder der Herstellung von medizinischen Geräten tätig seien.

Al-Dulaimi: Der Irak hat seine Türen weit geöffnet

Sein Land musste in der Phase des Übergangs von der Diktatur zur Demokratie zahlreiche Hindernisse bewältigen, erklärte Adnan Fayhan Musa Al-Dulaimi, wobei die Bekämpfung des Islamischen Staates eine der größten Herausforderungen gewesen sei. Vor allem in den letzten drei Jahren habe es jedoch viele positive Entwicklungen gegeben. Er könne deshalb insbesondere im Hinblick auf Investitionen aus dem Ausland sagen, dass die Lage im Irak grundsätzlich sicher und stabil sei. Auch der Prozess der Entwaffnung der Milizen bzw. die Eingliederung von Teilen der bewaffneten Gruppen in das irakische Militär soll Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein. Aus geopolitischer Sicht hoffe er, dass alle Beteiligten des Iran-Kriegs wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren und auf Dialog setzen. Denn die wirtschaftlichen Folgen der Schließung der Straße von Hormus seien für die ganze Welt dramatisch.

Sein Land sei jedenfalls bereit für eine Intensivierung der Beziehungen auf den verschiedensten Ebenen. Auf parlamentarischer Ebene setzte er sich für die Einrichtung einer Freundschaftsgruppe ein. Viel Potential sah der irakische Parlamentsvizepräsident noch auf dem ökonomischen Sektor. Er hoffe, dass zahlreiche österreichische Betriebe die Chancen nutzten, denn die "Türen seien weit geöffnet". Ein wichtiges Anliegen war ihm auch die weitere Erleichterung der Reisetätigkeiten. Dazu beitragen werde etwa auch die Umsetzung des Luftverkehrsabkommens, das nach der zweiten Lesung im irakischen Parlament nun bald ratifiziert werden soll, kündigte Al-Dulaimi an. (Schluss) sue

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie im Webportal des Parlaments.