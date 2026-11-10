AK-Präsident Stangl: „Die Beschäftigten dürfen nicht für die Probleme am Arbeitsmarkt und im Gesundheitssystem bezahlen“

Linz (OTS) -

Große Sorge bereiten die aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Die Zahl der sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden ist auf über 1.000 junge Menschen angestiegen. Gleichzeitig verschärft sich die Arbeitsmarktlage auch in anderen Bereichen. Sowohl die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen als auch jene der älteren Arbeitslosen ist weiter angestiegen. Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass der Arbeitsmarkt unter Druck steht. Auch das Thema Gesundheit beschäftigt die Arbeitnehmer:innen nach wie vor intensiv.

„ Es ist nicht zu akzeptieren, dass Patientinnen und Patienten, die nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, oft lange OP-Wartezeiten mit starken Schmerzen in Kauf nehmen müssen. Wir fordern, dass Operationen innerhalb von zwölf Wochen durchgeführt werden “, sagte Präsident Andreas Stangl heute Vormittag in seiner Rede bei der 6. Vollversammlung der XVII. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Oberösterreich. Die ständigen Angriffe auf die Arbeitnehmer:innen wies Präsident Stangl entschieden zurück. „ Nicht die Beschäftigten dürfen für die Probleme am Arbeitsmarkt und im Gesundheitssystem bezahlen. Vielmehr müssen Unternehmen Verantwortung übernehmen und Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die ein gesundes Arbeiten bis zur Pension ermöglichen. Mit uns wird es außerdem keine Streichung von Feiertagen oder das Öffnen von Geschäften an Sonntagen geben “, so Stangl.

Dass dem Insolvenzentgeltfonds (IEF) das Geld auszugehen drohe, sei für den Präsidenten der AK OÖ kein Wunder. „ Der IEF wurde über die Jahre hinweg ausgehungert. Die Beiträge der Unternehmen sinken, während die Ausgaben durch Insolvenzen weiterhin gegeben sind “, sagte Stangl, für den feststeht, dass der Beitrag der Unternehmen zur Insolvenzabsicherung der Beschäftigten erhöht werden muss. Der AK-Präsident übte auch massive Kritik am Bundesrechnungshof, weil dieser arbeitsrechtliche Ansprüche der Arbeitnehmer:innen kürzen möchte. „ Wir werden nicht zulassen, dass die Beschäftigten für die Managementfehler bei KIKA/Leiner oder des Herrn Pierer zahlen sollen “, so Stangl.

Dass Cyberangriffe auf Firmen und Institutionen immer mehr werden, sei für Präsident Stangl „eine wahre Seuche unserer Zeit“. Es könne jede:n treffen. Ob international oder auch in Oberösterreich. Wie die Beispiele Loxone, Softwarepark Hagenberg oder auch AK OÖ zeigen. Sogar Tiefkühlanlagen von Lebensmittelgeschäften werden mittlerweile gehackt.

Große Freude hat Präsident Stangl damit, dass seit der Eröffnung im Mai 2025 bereits 10.000 junge Menschen das LABOUR LAB im Museum Arbeitswelt in Steyr besucht haben. „ Es werden dort Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Arbeitswelt auf interaktive Weise vermittelt. Diese Ausstellung soll dazu beitragen, ein positives Zukunftsbild zu zeichnen “, so Stangl. Damit möglichst viele Jugendliche aus Oberösterreich teilnehmen können, übernimmt die AK die Kosten für Anreise, Eintritt und Führung.

Stolz ist der AK-Präsident auch darauf, dass die Bezirksstelle Gmunden ihr Mitgliederservice nach dem Neubau in einem topmodernen Dienstleistungszentrum anbieten kann. „ Die Nähe zu den Mitgliedern in den Bezirken ist uns ein wichtiges Anliegen. Die Arbeitnehmer:innen sollen nahe zu ihrem Arbeitsplatz und ihrem Wohnort eine persönliche und moderne Anlaufstelle für ihre Anliegen vorfinden. Daher investiert die AK bewusst in den Ausbau und die Modernisierung ihrer Gebäude in den Bezirken “, so Präsident Stangl.

Ein druckfähiges Foto von AK-Präsident Andreas Stangl finden Sie hier zum Download.

Fotocredit: AKOÖ | Wolfgang Spitzbart