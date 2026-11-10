Pressegespräch zur Helvetia Rechtsschutz-Studie: Ist Recht bekommen eine Frage des Geldes?

Wien (OTS) -

Recht haben und Rechtsprechung sind nicht dasselbe. Denn Recht durchzusetzen kostet Geld, Wissen und starke Nerven. Wie erleben die Österreicher:innen Rechtskonflikte? Wie streitbar ist das Land? Und ist KI die neue Rechtsberatung? Eine aktuelle Studie von Ipsos im Auftrag von Helvetia zeigt:

8 von 10 Österreicher:innen (79 %) nehmen heute mehr Rechtsstreitigkeiten wahr als vor zehn Jahren.

Fast jede:r Zweite (47 %) war bereits selbst in einen Rechtsstreit involviert.

Der finanzielle Aufwand (82 %) ist für die Mehrheit belastender als die psychische Anspannung (69 %).

Vier von zehn (42 %) haben sich bereits mithilfe von KI über rechtliche Themen informiert.

Gemeinsam mit der Rechtsanwaltskammer Wien stellt Helvetia die repräsentativen Studienergebnisse zu »Rechtsstreitigkeiten in Österreich« vor und beleuchtet, wie Menschen bei rechtlichen Konflikten Orientierung suchen und welche Rolle professionelle Expertise und Rechtsschutz dabei spielen.

Ihre Gesprächspartner sind:

MMag. Andreas Gruber , Vorstand Schaden-Unfall Helvetia Österreich

, Vorstand Schaden-Unfall Helvetia Österreich Dr. Peter Csoklich , Präsident Rechtsanwaltskammer Wien

, Präsident Rechtsanwaltskammer Wien Mag. Alexander Zeh, Country Manager Ipsos Austria

Akkreditierung

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis zum 13. November 2026 unter T +43 50 222-1239 oder per E-Mail an [email protected].

Die Pressekonferenz wird auch virtuell unter https://events.streaming.at/helvetia-20261117 übertragen.

Pressegespräch: Helvetia Rechtsschutz-Studie: Ist Recht bekommen eine Frage des Geldes?

Datum: 17.11.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich