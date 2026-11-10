Maurer/Grüne zu iKM+-Ergebnissen: „Frühe Selektion im Schulsystem zementiert soziale Gräben“

Wien (OTS) -

Alarmiert von den neuen iKM+-Leistungsergebnissen der Sekundarstufe I fordert die Bildungssprecherin der Grünen, Sigi Maurer, endlich echte Strukturreform, statt sich hinter bekannten Befunden zu verschanzen: „Seit Jahren zeigen die Leistungen in Deutsch und Mathe nach unten. 40 Prozent der Jugendlichen verfehlen die Bildungsstandards - trotz des enormen Einsatzes vieler Lehrer:innen. Das ist eine Bankrotterklärung für unser trennendes Schulsystem. Dass Jugendliche am Ende der Sekundarstufe I bis zu drei Lernjahre auseinanderdriften, ist kein Betriebsunfall, sondern ein Alarmsignal. Der Lernerfolg hängt in Österreich noch immer vom Geldbörsel und Bildungsstand der Eltern ab. Dieses Vererben von Chancen können wir uns schlicht nicht leisten. Wir brauchen jedes einzelne Potenzial!“

„Das Erstaunlichste an der heutigen Pressekonferenz ist ja: Der Bildungsminister nennt die verfrühte Selektion selbst als Hauptursache. Dieser Befund liegt seit Jahrzehnten auf dem Tisch. Wer die Diagnose kennt, darf sich nicht länger hinter Sprechblasen verstecken – die Regierung muss jetzt endlich in die Gänge kommen! Bitter ist nur: In der aktuellen Reformpartnerschaft kommt das längere gemeinsame Lernen mit keinem einzigen Wort vor. Das ist ein fataler Fehler. Wir brauchen endlich den Mut zum gemeinsamen Lernen. Das heißt keineswegs Gleichmacherei, sondern gezielte Binnendifferenzierung und individuelle Förderung an den Schulen. Wer Zehnjährige weiterhin starr auf getrennte Gleise setzt, lässt die Zukunft unseres Landes liegen“, so Maurer abschließend.