Katholischer Familienverband: Zukunftsdepot darf nicht auf Kosten bestehender Familienleistungen gehen

Wien (OTS) -

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge bewertet der Katholische Familienverband das geplante Zukunftsdepot. „Natürlich ist es positiv, wenn Familien die Möglichkeit erhalten, frühzeitig und langfristig für die finanzielle Zukunft ihrer Kinder vorzusorgen“, sagt Familienverbandspräsident Peter Mender und begrüßt die Intention, Finanzbildung in den Familien zu stärken.

Mit dem Zukunftsdepot können Familien bis zum 18. Lebensjahr des Kindes steuerbegünstigte Einzahlungen von bis zu 5.000 Euro pro Kind und Jahr tätigen. „Für viele Familien – insbesondere Alleinerzieherfamilien und Mehrkindfamilien – ist das aber völlig unrealistisch“, kritisiert Mender. „Sie haben gar keine Möglichkeit, Geld anzusparen, weil der Großteil des Haushaltseinkommens für Wohnen, Energie, Lebensmittel und Kinderbetreuung aufgewendet werden muss.“ Für den Katholischen Familienverband hat daher die Wertanpassung der Familienleistungen Priorität. „Die Familienleistungen werden 2026, 2027 und 2028 nicht an die Inflation angepasst. Dadurch entsteht ein erheblicher Wertverlust, der nie mehr aufgeholt werden kann“, so Mender und weist darauf hin, dass von einer Wertanpassung alle Familien profitieren würden.

Gleichzeitig sollen alle Kinder, die 2027 und 2028 geboren werden, 500 Euro Startguthaben erhalten. Die Kosten dafür werden mit 80 Millionen Euro beziffert. „Das Startguthaben wird aus dem Familienlastenausgleichsfonds finanziert; das ist genau jener Fonds, der aus Spargründen keine Inflationsanpassung der Familienleistungen stemmen kann und durch die Senkung der Lohnnebenkosten 1,5 Milliarden Euro weniger Einnahmen hat“, erklärt Mender und ortet hier einen gewissen Widerspruch.

Er fordert zudem, dass das Startguthaben so ausgestaltet wird, dass künftig alle Kinder diese Förderung erhalten. „Es braucht ein langfristiges, über diese Bundesregierung hinausgehendes Commitment. Andernfalls profitieren lediglich zwei Geburtsjahrgänge von einer kostspieligen, aber wenig nachhaltigen Einzelmaßnahme“, so der Präsident des Katholischen Familienverbandes und erinnert daran: „Familien brauchen eine verlässliche und planbare Politik und keine punktuellen Einzelmaßnahmen, die aus wahltaktischen Gründen nur befristet angelegt sind.“