24 Prozent mehr prüfungsaktive Studien an der WU

Wien (OTS) -

Bereits im vergangenen Studienjahr verzeichnete die Wirtschaftsuniversität Wien die zweithöchste Zahl an Studienanfänger*innen aller österreichischen Universitäten. Die Nachfrage nach einem Studium an der WU ist in diesem Studienjahr weiter gestiegen, in allen Studienprogrammen wurden die verfügbaren Studienplätze ausgeschöpft. Allein im Wintersemester haben rund 5.000 neue Studierende begonnen. Gleichzeitig stieg die Zahl der prüfungsaktiven Studien im Vergleich zur vergangenen Leistungsvereinbarungsperiode um 24 Prozent auf mittlerweile 16.000.

Weitere Studienanfänger*innen kommen im Sommersemester hinzu. Aufgrund der festgelegten Platzzahlen bleibt die Gesamtzahl der Studierenden jedoch weitgehend stabil. Die höhere Prüfungsaktivität ist daher nicht auf eine größere Zahl an Studierenden zurückzuführen. Vielmehr betreiben mehr Studierende ihr Studium aktiv.

Mehr aktive Studien erhöhen den Betreuungsbedarf

Im vergangenen Studienjahr verzeichnete die WU bei der Prüfungsaktivität die stärkste Steigerung aller österreichischen Universitäten. Als prüfungsaktiv gelten Studien, in denen innerhalb eines Studienjahres mindestens 16 ECTS-Punkte beziehungsweise acht Semesterwochenstunden erbracht werden. Da eine Person mehrere Studien gleichzeitig betreiben kann, werden dabei Studien und nicht Studierende gezählt. Mehr prüfungsaktive Studien bedeuten ein höheres Prüfungsaufkommen und einen größeren Bedarf an Lehrveranstaltungen, Prüfungsorganisation und individueller Betreuung.

Unterstützung für ein aktives und erfolgreiches Studium

Für junge Menschen, die ihr Studium an der WU beginnen, kann der Übergang von der Schule zu einem selbst organisierten Studienalltag eine große Herausforderung sein. Für rund 41 Prozent der Studierenden an der WU ist dieser Schritt von besonderer Bedeutung, da sie die Ersten in ihrer Familie sind, die studieren. Die WU begleitet ihre Studierenden deshalb von Beginn an. Die Angebote reichen von Willkommensveranstaltungen über Beratungen und Workshops zu Themen wie effizientem Lernen oder Prüfungsstress bis zum Stipendienprogramm „WU4You“ für besonders begabte Schüler*innen aus einkommensschwachen Familien. Diese Angebote tragen dazu bei, Überforderung vorzubeugen und Studierende dabei zu unterstützen, ihr Studium aktiv und erfolgreich zu betreiben. „Unser Ziel ist, allen Studierenden ein aktives und erfolgreiches Studium zu ermöglichen. Die steigende Studienaktivität zeigt, dass wir auf diesem Weg sehr erfolgreich sind“, sagt WU-Rektor Rupert Sausgruber.

Steigende Studienaktivität braucht entsprechende Rahmenbedingungen

Mit einem Globalbudget von rund 235 Millionen Euro betreute die WU im vergangenen Jahr mehr als 23.000 Studierende. Laut einer Auswertung in der Publikation „Statistisches Taschenbuch – Hochschulen und Forschung 2025“ lagen die durchschnittlichen Bundesausgaben je Student*in an der WU im Zeitraum 2022 bis 2024 bei rund 9.000 Euro und damit im Vergleich der öffentlichen Universitäten auf einem niedrigen Niveau. Mit 83 prüfungsaktiven Studien pro Professur weist die WU eine außerordentlich hohe Produktivität auf. Gleichzeitig zeigt dieser Wert, dass die Lehr- und Betreuungsleistungen pro Professur deutlich über dem österreichischen Durchschnitt von 34 prüfungsaktiven Studien pro Professur liegen und die vorhandenen Kapazitäten besonders intensiv genutzt werden.