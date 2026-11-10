Werner Kogler zum 90. Geburtstag von Hermann Czech: „Ein Architekt, der Wien prägt“

Wien (OTS) -

Anlässlich des 90. Geburtstags von Hermann Czech am 10. November würdigt der Kultursprecher der Grünen, Werner Kogler, einen der bedeutendsten österreichischen Architekten und Architekturtheoretiker: „Hermann Czech ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er hat die Architektur in Österreich und insbesondere das Stadtbild Wiens über Jahrzehnte geprägt und tut dies bis heute – und das auf eine ganz eigene, unverwechselbare Weise. Seine Arbeiten zeichnen sich durch eine besondere Sensibilität für den Ort, seine Geschichte und die Menschen aus, die ihn nutzen.“

Czechs Haltung zum Bauen ist dabei aktueller denn je. Sein bereits 1971 formulierter Gedanke „Alles ist Umbau“ bringt eine Überzeugung auf den Punkt, die angesichts der Klimakrise und der notwendigen Bauwende zunehmend an Bedeutung gewinnt: Bestehendes zu erhalten, weiterzuentwickeln und neu zu denken, statt vorschnell abzureißen und neu zu bauen.

„Hermann Czech hat vieles, worüber wir heute in der Architektur- und Klimadebatte diskutieren, schon vor Jahrzehnten mit großer Klarheit durchdacht. Er hat gezeigt, dass der respektvolle Umgang mit dem Bestand keine Einschränkung der Kreativität bedeutet, sondern eine besondere Form architektonischer Qualität sein kann. Seine Arbeiten sind deshalb nicht nur ein bedeutender Beitrag zur österreichischen Kulturgeschichte, sondern auch ein wichtiger Impuls für die Zukunft des Bauens“, so Kogler.

Als Kulturminister durfte Kogler Hermann Czech 2024 mit dem Großen Österreichischen Staatspreis auszeichnen. Die Begegnung und die Preisverleihung seien ihm in besonders schöner Erinnerung geblieben: „Es war mir eine große Freude und Ehre, Hermann Czech diese höchste staatliche Auszeichnung für sein herausragendes Lebenswerk überreichen zu dürfen. Er verbindet intellektuelle Schärfe, große kulturelle Bildung und einen wunderbaren Sinn für Humor. Vor allem aber ist er jemand, der sich seine Neugier und seine Lust am Denken bewahrt. Zum 90. Geburtstag wünsche ich Hermann Czech alles erdenklich Gute. Und ich wünsche uns, dass seine präzisen Beobachtungen, seine kritische Haltung und seine Ideen noch lange unsere Diskussion über Architektur, Städtebau und Baukultur bereichern“, so Kogler abschließend.