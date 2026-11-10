Häuser zum Leben: VR-Projekt für Menschen mit Demenz mehrfach ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Beim Wiener Gesundheitspreis erreichten die Häuser zum Leben den ersten Platz. Darüber hinaus wurde das Unternehmen beim TELEIOS, dem renommierten Preis für Altenpflege und Langzeitbetreuung, mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

„ Die Häuser zum Leben ermöglichen mit diesem Projekt, dass Menschen mit Demenz neue Erlebnisse sammeln, Erinnerungen wieder aufleben lassen und ein Stück Selbstbestimmung im Alltag bewahren können. Sie zeigen damit, wie virtuelle Realität das Leben älterer Menschen ganz konkret bereichern kann. Die Auszeichnungen mit dem Wiener Gesundheitspreis und dem TELEIOS würdigen nicht nur eine innovative Idee, sondern vor allem das Engagement jener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie in die Praxis umsetzen “, gratuliert Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport sowie Präsident der Häuser zum Leben.

Technologie als Brücke zu Erinnerungen und Lebensqualität

Seit 2019 beschäftigt sich das hauseigene VR-Lab der Häuser zum Leben mit Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen für Pflege, Betreuung und Ausbildung. Ausgangspunkt ist dabei immer die Frage, wie moderne Technologien, Bewohner*innen, Angehörige und Mitarbeiter*innen, im Alltag unterstützen können. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Technologie selbst, sondern ihr Nutzen für die Menschen, die sie anwenden. Gerade in der Biografiearbeit und Aktivierung von Menschen mit Demenz unterstützt dabei Virtual Reality: Bewohner*innen können mithilfe individuell erstellter 360°-Aufnahmen vertraute Orte ihrer Vergangenheit besuchen und dadurch Erinnerungen, Emotionen und Gespräche neu beleben. Auch die Angehörigen werden dabei einbezogen. Sie können die Aufnahmen auch selbst erstellen, dafür wird ihnen vom VR-Lab eine spezielle Kamera geborgt. „ Menschen mit Demenz brauchen ein Umfeld, das Selbstständigkeit stärkt, Teilhabe ermöglicht und ihre individuellen Bedürfnisse ernst nimmt. Genau dafür verbinden wir bei den Häusern zum Leben langjährige Erfahrung mit innovativen Ansätzen und entwickeln unsere Angebote konsequent weiter “, sagt Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben.

Langjährige Erfahrung trifft Innovation in der Demenzarbeit

Die Häuser zum Leben begleiten Menschen mit Demenz mit einem breiten Angebot an Pflege, Betreuung und innovativen Formaten. Dazu zählen TagFamilien in allen Häusern, zwei spezialisierte Demenz-Betreuungszentren in den Häusern Döbling und Rosenberg sowie niederschwellige Informations- und Beratungsangebote für Angehörige. Das Betreuungszentrum im Haus Rosenberg feierte 2026 bereits sein 25-jähriges Bestehen und zählt damit zu einer langjährig etablierten und spezialisierten Einrichtung in Wien. Zusätzlich eröffnen Angebote wie der virtuelle #demenzRAUM und das demenzfreundliche Pop-up-Restaurant „Zum Augenblick“ neue Zugänge für Teilhabe, Austausch und Lebensqualität. Dass Innovation dabei kein Selbstzweck ist, betont Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer und Bereichsleiter Häuser und Digitalisierung der Häuser zum Leben: „ Entscheidend ist für uns, was der Einsatz von Technologien für die Menschen bewirkt. Mit unserem VR-Lab nutzen wir die Kraft vertrauter Bilder, Orte und Erinnerungen, um neue Zugänge für Menschen mit Demenz zu schaffen und Betreuung und Aktivierung gezielt zu unterstützen. So verbinden wir technologische Innovation mit unserem Anspruch, Lebensqualität und Teilhabe nachhaltig zu stärken “.

Die Auszeichnungen mit dem Wiener Gesundheitspreis und dem TELEIOS sind für die Häuser zum Leben Bestätigung und Ansporn zugleich. Sie zeigen, welches Potenzial entsteht, wenn langjährige Erfahrung in der Demenzarbeit mit neuen technologischen Möglichkeiten verbunden wird. „ Wir gehen diesen Weg konsequent weiter. Gerade in der Demenzarbeit sehen wir großes Potenzial. Deshalb werden wir auch in Zukunft neue Ansätze entwickeln, erproben und dort in die Praxis bringen, wo sie Lebensqualität nachhaltig stärken “, so Hennefeind abschließend.

Über die Häuser zum Leben

Die Häuser zum Leben sind mit 30 Pensionist*innen-Wohnhäusern in 21 Wiener Gemeindebezirken der größte Anbieter von Senior*innenbetreuung in Österreich. Die Häuser zum Leben bieten die meisten Pflege- und Wohnplätze im Land an. Zudem besuchen tausende ältere Menschen täglich die wienweiten Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien, die ebenfalls von den Häusern zum Leben betrieben werden. Die Häuser zum Leben werden gefördert vom Fonds Soziales Wien (FSW) aus Mitteln der Stadt Wien