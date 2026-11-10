Berufswahl ohne Grenzen: FCG/GPA unterstützt Boys’ Day 2026

Österreich (OTS) -

Stereotype Vorstellungen darüber, was als „männlich“ oder „weiblich“ gilt, beeinflussen nach wie vor die Bildungs- und Berufswahl vieler Jugendlicher. Anlässlich des Boys’ Day 2026 betont die Fraktion Christlicher Gewerkschafter:innen in der Gewerkschaft GPA die Bedeutung dieses Aktionstags für mehr Gleichstellung und eine moderne Berufsorientierung.

„Der Boys’ Day ist eine wichtige Gelegenheit, junge Menschen dabei zu unterstützen, ihre Berufswahl frei von überholten Rollenzuschreibungen zu treffen“, erklärt Karin Zeisel, Bundesfrauenvorsitzende der FCG/GPA. „Er zeigt eindrucksvoll, dass auch Burschen und junge Männer ihren Platz in Pflege, Pädagogik oder Sozialarbeit finden können“, ergänzt Thomas Winter, Vorsitzender der FCG/GPA Jugend.

Die FCG/GPA setzt sich dafür ein, dass Jugendliche ihre Fähigkeiten und Interessen in den Mittelpunkt stellen und nicht durch gesellschaftliche Schubladen eingeschränkt werden. Eine offene Arbeitswelt, in der alle Berufe unabhängig vom Geschlecht zugänglich sind, ist für die Gewerkschaft ein zentraler Baustein für mehr Gleichstellung und sozialen Zusammenhalt.

Mehr Männer im Sozialbereich: eine Win-Win-Win-Situation

Mehr Männer im Sozial- und Dienstleistungsbereich bringen Vorteile für die gesamte Gesellschaft. Frauen starten häufig mit strukturellen Nachteilen ins Berufsleben, weil ihnen früh soziale Kompetenzen und Fürsorge zugeschrieben werden. Dadurch arbeiten sie überdurchschnittlich oft in Pflege-, Sozial- und Dienstleistungsberufen – Branchen, die oft schlechter bezahlt sind, einen hohen Teilzeitanteil und besonders fordernde Arbeitsbedingungen aufweisen.

„Mehr Männer in diesen Bereichen würden nicht nur zu einer besseren Ausgewogenheit beitragen, sondern könnten langfristig auch das Gehaltsniveau und die Anerkennung dieser Berufe stärken“, meint Zeisel. Gleichzeitig erhielten Burschen Zugang zu neuen Perspektiven und sinnstiftenden Tätigkeiten mit hoher gesellschaftlicher Relevanz. Davon profitierten letztlich auch das gesamte Sozialsystem, die Zivilgesellschaft und der Staat.

„Eine Berufsorientierung ohne Schubladendenken macht unsere Gesellschaft stärker und gerechter. Nützen wir den Boys’ Day, um genau das weiter voranzubringen“, so Zeisel und Winter abschließend.