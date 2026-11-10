ARBÖ: Länderspiel in Linz, Adventmärkte und Messen sorgen für regionalen Andrang

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende von Freitag, 13.11. bis Sonntag, 15.11. dürfte auf Österreichs Fernstraßen vergleichsweise ruhig verlaufen. Regional erwartet der ARBÖ-Informationsdienst allerdings Verkehrsspitzen. Für den stärksten Andrang dürfte am Samstag das ausverkaufte Nations-League-Spiel Österreich gegen Irland in Linz sorgen. In Wien bringen zahlreiche Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle sowie die Eröffnung mehrerer Weihnachtsmärkte zusätzlichen Verkehr. Auch Messen in Klagenfurt und Innsbruck werden regional für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen.

Ausverkauftes Länderspiel und Bildungsmesse sorgen für Verkehrsspitze in Linz

Am Samstag, 14.11. trifft Österreich im vorletzten Gruppenspiel der UEFA Nations League auf Irland. Anpfiff in der Raiffeisen Arena in Linz ist um 20:45 Uhr. Das ÖFB-Team führt die Gruppe B3 nach vier Spielen an.

Der ARBÖ erwartet daher ab dem späten Nachmittag starken Zustrom zur Gugl. Verzögerungen sind besonders auf der Mühlkreisautobahn (A7), der Wiener Straße (B1), der Waldeggstraße und der Ziegeleistraße sowie auf den weiteren Zufahrten zum Stadion wahrscheinlich. Rund um die Raiffeisen Arena stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. In der Ziegeleistraße gilt an Spieltagen zudem ein Halte- und Parkverbot, um Platz für eine zusätzliche Busspur zu schaffen.

Zusätzlich endet am Samstag die „Interpädagogica“ im Design Center Linz. Die Bildungsfachmesse findet von Donnerstag, 12.11. bis Samstag, 14.11. statt. Rund 200 Aussteller präsentieren ihre Angebote, erwartet werden mehr als 12.000 Fachbesucher. Am Samstag ist die Messe von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Damit könnte sich die Abreise vom Design Center mit der Anreise der Fußballfans überschneiden. Rund um den Europaplatz und die Prinz-Eugen-Straße ist daher mit zusätzlichem Verkehr zu rechnen.

Der ARBÖ empfiehlt Fußballfans die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Eintrittskarte für das Länderspiel gilt am Samstag zwischen 15:45 Uhr und 24 Uhr auch als Fahrschein für die LINZ AG LINIEN innerhalb der Linzer Kernzone. Zusätzlich wird die Taktung der Buslinien 27 vom Taubenmarkt beziehungsweise Froschberg und 46 vom Hauptbahnhof verstärkt.

Adventmarkt-Eröffnung und dichtes Veranstaltungsprogramm in Wien

Auch in Wien ist am Wochenende mit zahlreichen Besuchern zu rechnen. Am Freitag, 13.11. startet unter anderem der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz. Ebenfalls öffnen die Weihnachtsmärkte Am Hof, am Karlsplatz, am Spittelberg und am Schwarzenbergplatz. Am Samstag folgt der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung. Der ARBÖ rechnet daher verstärkt am Freitagabend sowie am Samstag und Sonntag mit Besucherzustrom in die Innenstadt. Verzögerungen sind insbesondere auf der Ringstraße, der Zweierlinie und auf den Zufahrten in die Innere Stadt möglich.

Gleichzeitig herrscht rund um die Wiener Stadthalle an allen drei Tagen Hochbetrieb. Am Freitag treten „Jungle“ um 19:30 Uhr in der Halle D sowie „Romeo & Julia“ um 19:30 Uhr in der Halle F auf. Am Samstag stehen zwei Vorstellungen von „Romeo & Julia“ um 14:30 und 19:30 Uhr sowie das Konzert von Beatrice Egli um 19 Uhr auf dem Programm. Am Sonntag gastieren „Tokio Hotel“ ab 19:30 Uhr in der Halle D.

Mit den stärksten Verzögerungen ist jeweils vor Veranstaltungsbeginn und nach Veranstaltungsende auf dem Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und in den Straßen des Nibelungenviertels zu rechnen. Am Freitag gilt die flächendeckende Wiener Kurzparkzone von 9 bis 22 Uhr. Am Samstag und Sonntag ist sie nicht in Kraft, gekennzeichnete Anrainerparkplätze sind jedoch auch am Wochenende freizuhalten.

Als Parkmöglichkeiten stehen unter anderem die Märzparkgarage und die Stadthallengarage zur Verfügung. In beiden Garagen kann ein Eventticket um 12 Euro für 24 Stunden gelöst werden. Aufgrund des zu erwartenden Andrangs empfiehlt der ARBÖ dennoch die öffentliche Anreise. Die Straßenbahnlinien 6 und 18 halten bei der Station Burggasse-Stadthalle, die Linien 9 und 49 beim Urban-Loritz-Platz. Auch mit der Buslinie 48A sowie den U-Bahn-Linien U3 und U6 ist die Stadthalle gut erreichbar.

Messen sorgen auch in Klagenfurt und Innsbruck für zusätzlichen Verkehr

Von Freitag bis Sonntag stehen die Kärntner Messen in Klagenfurt im Zeichen der „Familien- und Brauchtumsmesse“ sowie der „Gesund Leben“-Messe. Rund 335 Aussteller präsentieren sich auf etwa 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Die Veranstalter rechnen mit rund 24.000 Besucherinnen und Besucher. Geöffnet ist an allen drei Tagen von 9 bis 18 Uhr. Am Samstag und Sonntag erwartet der ARBÖ daher auf der Südautobahn (A2) bei den Klagenfurter Abfahrten sowie auf dem Südring, der Rosentaler Straße (B91), der Villacher Straße und rund um das Messegelände erhöhtes Verkehrsaufkommen.

In Innsbruck findet von Freitag, 13.11. bis Sonntag, 15.11. die „SENaktiv“ statt. Westösterreichs größte Seniorenmesse ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Da rund um das Messegelände nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung stehen, ist mit erhöhtem Parkplatzsuchverkehr zu rechnen. Besucher können mit einem gültigen Messeticket den öffentlichen Nahverkehr in ganz Tirol kostenlos für die An- und Abreise nutzen.