Österreich setzt bei der EXPO 2027 auf zwei neue Maskottchen

Wien (OTS) -

Zwei Wassertropfen, zwei Geschichten und ein gemeinsamer Fluss: Mit Dona und Danub erhält der österreichische Pavillon bei der EXPO 2027 in Belgrad zwei neue Begleiter. Inspiriert von der Donau als verbindendem Element zwischen Österreich und Serbien stehen die beiden Maskottchen für unterschiedliche, sich ergänzende Seiten Österreichs. Ihre Namen leiten sich von der Donau beziehungsweise ihrer internationalen Bezeichnung Danube ab. Während Dona für Innovation und technologischen Fortschritt steht, verkörpert Danub die kulturelle und kreative Seite Österreichs. Zusammen machen sie die Vielfalt des Landes sichtbar.

Die Idee der beiden Figuren entstand im Zuge der konzeptionellen Weiterentwicklung des österreichischen Pavillons für die EXPO 2027 in Belgrad. Zentrales Leitmotiv ist die Donau als verbindendes Element zwischen Österreich, Serbien und dem gesamten Donauraum. Mit Dona und Danub wird dieses Leitmotiv in Form zweier lebendiger Wassertropfen aufgegriffen und erhält im Pavillon eine sichtbare und erlebbare Form. Die finale gestalterische Umsetzung stammt von facts and fiction.

Maskottchen mit einer aktiven Rolle

Dona und Danub sind dabei mehr als reine Sympathieträger. Sie übernehmen eine konkrete Rolle innerhalb der Ausstellung, begleiten die Besucher durch den Pavillon und machen spielerisch auf interaktive Angebote aufmerksam. Gleichzeitig schaffen sie Orientierung und verbinden die unterschiedlichen Stationen zu einem gemeinsamen Erlebnis.

Auch über den Pavillon hinaus sollen Dona und Danub den österreichischen Auftritt begleiten – etwa in Social Media, Videos, Programmhinweisen oder weiteren Kommunikationsmaßnahmen. Damit werden die beiden Maskottchen zu wiederkehrenden Botschaftern für den österreichischen Beitrag zur EXPO 2027.

Die EXPO 2027 findet vom 15. Mai bis 15. August 2027 in Belgrad unter dem Motto „Play for Humanity – Sport and Music for All“ statt. Im österreichischen Pavillon bildet die Donau den inhaltlichen roten Faden und steht für Austausch, Verbindung und gemeinsames Weiterdenken.

Über die EXPO 2027

Die EXPO 2027 findet in Belgrad vom 15. Mai bis 15. August 2027 unter dem Motto „Play for Humanity – Sport and Music for All“ statt. Als erste spezialisierte EXPO in der Westbalkanregion bringt sie mehr als 140 internationale Teilnehmer zusammen. Der österreichische Pavillon stellt die Donau als verbindendes Element in den Mittelpunkt und versteht sich als Plattform für wirtschaftlichen Austausch, kulturellen Dialog und internationale Kooperation. Konzept und Ausstellungsgestaltung stammen von facts and fiction in Zusammenarbeit mit ZONE Media und PLANET architects. Die österreichische Teilnahme wird vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) sowie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) getragen. Ziel ist es, Österreich als innovativen Wirtschafts-, Technologie- und Kulturstandort zu positionieren und nachhaltige Partnerschaften in Serbien und Südosteuropa aufzubauen. Mehr Informationen unter: www.expoaustria.at (PWK605/ST)

Bildmaterial

Bilder und Visualisierungen stehen unter folgendem Link zum honorarfreien Download zur Verfügung: https://www.flickr.com/photos/160408889@N02/albums/72177720336734047