  • 10.11.2026, 09:30:02
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REMINDER: Medieneinladung zur NEOS-Enquete zur Teilarbeitsfähigkeit. Morgen, 11.11. 2026, 13:00 Uhr

mit Sozialsprecher Johannes Gasser und Inklusionssprecherin Fiona Fiedler

Wien (OTS) - 

Voll arbeitsfähig oder arbeitsunfähig – unser System kennt bislang kaum etwas dazwischen. Das entspricht aber nicht der Lebensrealität vieler Menschen. Chronische Erkrankungen, Behinderungen oder altersbedingte gesundheitliche Einschränkungen erschweren vielen Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt. Genau hier setzt das Konzept der Teilarbeitsfähigkeit an, das auch im Regierungsprogramm verankert ist. Jetzt geht es darum, aus dieser Idee ein tragfähiges Modell zu entwickeln.

Deshalb laden NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser und NEOS-Inklusionssprecherin Fiona Fiedler am 11.11.2026 zu einer Enquete zur Teilarbeitsfähigkeit im Parlament (Lokal 3) ein, um alle relevanten Akteur:innen frühzeitig in den Reformprozess einzubinden. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit zum Austausch mit den Abgeordneten sowie spannende Keynotes und Podiumsdiskussionen.

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

Programm:

13:00 - 13:30 Einlass

13:30 - 14:00 Begrüßung & Problemaufriss
Fiona Fiedler & Johannes Gasser

14:00 - 14:45 Panel 1: Status quo in Österreich
Andreas Huss | ÖGK
Henrike Steinhauser | AMS
Winfried Pinggera | PVA

14:45 - 15:15 Keynote: Best Practice Niederlande

Floris Haisma | Ministry of Social Affairs and Employment, Englisch

15:15 - 15:30 Fragen aus dem Publikum

15:30 - 16:00 PAUSE

16:00 - 16:15 NEOS-Ideen zur Teilarbeitsfähigkeit
Fiona Fiedler & Johannes Gasser

16:15 - 17:00 Panel 2: Diskussion mit Stakeholdern
Beate Schuchter | ME/CFS Vorarlberg
Christine Steger | Behindertenanwältin
Sabine Rehbichler |arbeit plus
Christina Marx | WKO
TBA | UNOS

17:00 - 17:30 Fragen aus dem Publikum

17:30 - 18:00 Ausklang/Ende

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

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