AK Kärnten unterstützt von der Insolvenz betroffene Spieler und Beschäftigte der EC VSV GmbH

Kärnten (OTS) -

Die Betriebsgesellschaft EC VSV GmbH ist von der Insolvenz betroffen. Seitens des ISA der Arbeiterkammer Kärnten wird bereits eine Betriebsversammlung vorbereitet, die in den kommenden Tagen stattfinden wird. Parallel dazu werden außerdem die notwendigen Informationen sowie Unterlagen eingeholt, um die insgesamt 38 Spieler und Mitarbeiter:innen rechtlich beraten und vertreten zu können.

„Die Arbeiterkammer Kärnten bietet nicht nur die kostenlose rechtliche Vertretung der Betroffenen an. Wir prüfen auch, ob die Voraussetzungen für eine Insolvenz-Soforthilfe vorliegen. Ist dies der Fall, werden die Beschäftigten entsprechend informiert. Offene Forderungen gegen den Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) können dann von der AK Kärnten bevorschusst werden. Damit sollen finanzielle Engpässe in der kommenden Zeit abgefedert werden“, erklärt ISA-Leiter Herbert Diamant.

„Gerade bei einer Insolvenz ist es wichtig, den Betroffenen Sicherheit und Orientierung zu geben. Die AK steht dabei verlässlich zur Seite“, so Goach und betont: „Dieser Fall ist außerdem ein weiterer Beleg dafür, wie wichtig die finanzielle Absicherung des Insolvenz-Entgelt-Fonds ist. Die AK fordert das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf, den IESG-Beitragssatz entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu erhöhen und diesen künftig flexibler an den aktuellen Bedarf anzupassen.“