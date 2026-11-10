ÖGB-Müller: „Auch beim Weihnachtsjob gelten klare Rechte”

Wien (OTS) -

In der Vorweihnachtszeit nutzen viele Menschen Gelegenheitsjobs, um sich etwas dazuzuverdienen. Doch egal, ob der Job nur wenige Wochen dauert oder geringfügig ausgeübt wird: Beschäftigte haben Rechte. Der ÖGB rät deshalb, Bezahlung, Arbeitszeit und Beschäftigungsform vor Arbeitsbeginn genau zu klären.

„Ein Weihnachtsjob ist kein rechtsfreier Raum. Wer arbeitet, muss korrekt angemeldet und bezahlt werden. Gerade bei kurzfristigen Jobs ist es wichtig, die eigenen Rechte zu kennen“, sagt ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller.

Dienstzettel und Kollektivvertrag prüfen

Auch ein Gelegenheitsjob beruht auf einem Arbeitsvertrag, selbst wenn dieser mündlich abgeschlossen wurde. Arbeitnehmer:innen haben Anspruch auf einen Dienstzettel, in dem unter anderem Tätigkeit, Arbeitszeit, Arbeitsort und Entgelt festgehalten werden.

Welcher Kollektivvertrag gilt, hängt von der Branche ab. Im Handel gilt grundsätzlich der Handels-KV, beim Punsch-Ausschenken jener für das Gastgewerbe. Kollektivverträge regeln unter anderem Mindestentgelt, Arbeitszeiten, Überstunden und Zuschläge.

„Auch bei einem Job für wenige Wochen darf die Bezahlung nicht einfach frei erfunden werden. Der Kollektivvertrag legt fest, was Beschäftigten mindestens zusteht“, betont Martin Müller.

Geringfügigkeitsgrenze 2026: 551,10 Euro

Wer 2026 höchstens 551,10 Euro pro Monat verdient, gilt bei einem entsprechenden Dienstverhältnis als geringfügig beschäftigt. Geringfügig Beschäftigte sind über diesen Job unfallversichert, aber nicht automatisch kranken- und pensionsversichert.

Wer mehrere geringfügige Jobs gleichzeitig hat, sollte besonders aufpassen: Die Einkommen müssen sozialversicherungsrechtlich zusammengerechnet werden.

Auch geringfügig Beschäftigte haben Urlaubsanspruch

Geringfügige Beschäftigung bedeutet nicht weniger Arbeitsrechte. Auch geringfügig Beschäftigte in einem Arbeitsverhältnis haben grundsätzlich Anspruch auf fünf Wochen Urlaub pro Arbeitsjahr. Bei kürzeren Beschäftigungen besteht der Anspruch aliquot.

Zudem hat man auch Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

Auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld kann zustehen. Die Sonderzahlungen sind in der Regel im jeweiligen Kollektivvertrag geregelt und gelten grundsätzlich auch für geringfügig Beschäftigte, die diesem Kollektivvertrag unterliegen.

Vorsicht bei freien Dienstverträgen

Wichtig ist, welche Beschäftigungsform tatsächlich vorliegt. Wer in einen Betrieb eingegliedert ist und nach klaren Vorgaben zu bestimmten Zeiten arbeitet, kann nicht allein durch die Bezeichnung des Vertrages zum freien Dienstnehmer oder zur freien Dienstnehmerin gemacht werden.

„Entscheidend ist, wie tatsächlich gearbeitet wird, nicht nur, was im Vertrag steht. Wer etwa am Punschstand zu vorgegebenen Zeiten arbeitet und in den Betrieb eingebunden ist, sollte genau hinschauen, wenn ihm ein freier Dienstvertrag vorgelegt wird. Sollten Unklarheiten oder Konflikte auftreten, unterstützen die Gewerkschaften, geltende Rechte durchzusetzen“, sagt Martin Müller.

Faktenbox:

Dienstzettel prüfen: Arbeitszeit, Tätigkeit, Arbeitsort und Bezahlung müssen klar sein.

Arbeitszeit, Tätigkeit, Arbeitsort und Bezahlung müssen klar sein. Kollektivvertrag kontrollieren: Auch bei kurzfristigen und geringfügigen Jobs gelten Mindestentgelt und arbeitsrechtliche Ansprüche.

Auch bei kurzfristigen und geringfügigen Jobs gelten Mindestentgelt und arbeitsrechtliche Ansprüche. Bei Problemen Hilfe holen: Gewerkschaften und Arbeiterkammer beraten bei offenen Ansprüchen oder Unklarheiten über den Vertrag.

Mehr Infos auch unter: Gelegenheitsjobs: Deine Rechte auf einen Blick | ÖGB

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