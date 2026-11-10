HV Consumer Check | Sieben von zehn Österreichern wollen heuer einen Weihnachtsmarkt besuchen. 420 Mio. Euro Gesamtumsatz prognostiziert.

Wien (OTS) -

Die ersten Adventmärkte haben bereits geöffnet, der Duft von Punsch und gebrannten Mandeln liegt wieder in der Luft. Laut aktuellem Consumer Check „So kauft Österreich“ des Handelsverbands, durchgeführt von Reppublika Research & Analytics, planen 71 % der Österreicher heuer den Besuch mindestens eines Adventmarkts.

Besonders groß ist die Begeisterung bei den Jungen: 85 % der Generation Z (18 bis 28 Jahre) haben einen Adventmarktbesuch fest eingeplant, 46 % wollen fix mehrere Märkte besuchen. Bei den Millennials (29 bis 43 Jahre) sind es 80 %, in der Generation X (44 bis 59 Jahre) 67 % und bei den Über-59-Jährigen 61 %.

„Unsere Adventmärkte sind ein unverzichtbarer Bestandteil der österreichischen Weihnachtskultur und zugleich wichtige Frequenzbringer für die Orts- und Stadtzentren. Sieben von zehn Österreichern wollen heuer einen Weihnachtsmarkt besuchen. Die Begeisterung für diese Tradition ist bei der jungen Generation mit 85% noch stärker ausgeprägt. Wenn die Menschen zum Punschtrinken, Gustieren und gemeinsamen Erleben in die Innenstadt kommen, profitiert davon auch der umliegende Handel. Die Adventzeit ist eine wunderbare Gelegenheit, die Stärken unserer Innenstädte sichtbar zu machen“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands.

Atmosphäre ist der wichtigste Besuchsgrund

Was zieht die Menschen auf die Adventmärkte? Mit großem Abstand die besondere Atmosphäre: 76 % der geplanten Besucher nennen diese als wesentliches Motiv. Jeweils 51 % möchten Punsch oder Glühwein trinken bzw. Freund:innen und Bekannte treffen. Für 26 % steht der Genuss besonderer Speisen im Vordergrund, 17 % interessieren sich für das Veranstaltungsprogramm.

Auch bei den Lieblingsprodukten dominiert die Kulinarik:

Glühwein und Punsch: 64 %

Süßspeisen wie Waffeln: 45 %

Pikanten Snacks wie Ofenkartoffeln oder Raclettebrot: 45 %

Weihnachtsdekoration: 25 %

Spielzeug und Kunsthandwerk: 19 %

Experience Economy: Innenstädte werden zu Erlebnisräumen

Die Ergebnisse zeigen: Adventmärkte schaffen Atmosphäre, Begegnungen und zusätzliche Besuchsanreize in den Innenstädten.

Ein besonders anschauliches Beispiel liefert heuer Wels: Die oberösterreichische Stadt wurde als erste deutschsprachige Stadt zur „European City of Christmas 2026“ gekürt. Mit zusätzlichen Kunsthandwerksständen, einer Eislauffläche und einem aufwendig gestalteten Lichterpfad wird die gesamte Innenstadt zur Weihnachtswelt. Auch Innsbruck setzt auf winterliche Erlebnisse: Das neue Projekt „Ice Magic“ verwandelt zentrale Plätze in Eislauf- und Erlebnisflächen und verlängert die winterliche Inszenierung bis in den Februar.

„Die Zukunft unserer Innenstädte liegt in der Verbindung von Einkaufen, Gastronomie, Kultur und Erlebnis. Wer attraktive Aufenthaltsräume schafft, gibt den Menschen zusätzliche Gründe, in die Stadt zu kommen und länger zu bleiben. Adventmärkte zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie gut das funktionieren kann. Der Handel nutzt diese Besucherfrequenz mit attraktiven Angeboten, persönlicher Beratung und einem besonderen Einkaufserlebnis“, so Will.

87% wünschen sich Weihnachtsbeleuchtung als festlichen Rahmen

Wie wichtig die Inszenierung des öffentlichen Raums ist, zeigt ein weiterer Befund des Consumer Checks: 87 % der Österreicher halten eine stimmungsvolle Beleuchtung auf Advent- und Weihnachtsmärkten für wichtig. In Einkaufsstraßen und Stadtzentren sind es 76 %, in Einkaufszentren 59 %. Besonders ausgeprägt ist der Wunsch nach festlicher Beleuchtung bei den Jungen: 85 % der Gen Z legen Wert auf weihnachtlich beleuchtete Einkaufsstraßen und Stadtzentren. Auch bei den Millennials sind es 80 %.

Die 10 beliebtesten Weihnachtsmärkte Österreichs

Welcher Adventmarkt der schönste ist, liegt im Auge des Betrachters. Wir haben trotzdem nachgefragt. Für die Befragten liegt der Weihnachtsmarkt beim Schloss Schönbrunn zum dritten Mal in Folge auf Platz eins. Der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz belegt Platz vier und ist damit der beliebteste Weihnachtsmarkt außerhalb Wiens.

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Auch abseits der Top 10 laden viele Bezirksstädte und kleinere Orte in ganz Österreich zu stimmungsvollen Adventmärkten ein. Zu den weiteren Favoriten der Befragten zählen der Grafenegger Advent, der Adventmarkt in der Altstadt von Steyr, der Veldener Advent, die Welser Weihnachtswelt sowie die Christkindlmärkte in Klagenfurt, Kitzbühel und Dornbirn.

Handelsverband erwartet 420 Mio. Euro Adventmarktumsatz

Der Handelsverband rechnet österreichweit mit einem Gesamtumsatz von rund 420 Mio. Euro auf den Advent- und Weihnachtsmärkten. Davon profitieren insbesondere Marktstandbetreiber, regionale Produzenten, Kunsthandwerksbetriebe und die Gastronomie.

Darüber hinaus bringen die Märkte zusätzliche Besucherfrequenz in die Innenstädte und setzen so auch Impulse für den umliegenden Einzelhandel. Gerade die Verbindung aus Adventmarkt, Gastronomie, Weihnachtsbeleuchtung und Einkaufsangebot macht Orts- und Stadtzentren zu attraktiven Ausflugszielen.

„Die Adventzeit ist für den österreichischen Handel weit mehr als eine umsatzstarke Einkaufsphase. Sie ist eine Zeit, in der unsere Städte und Gemeinden ihre besondere Atmosphäre entfalten können. Wenn Menschen gemeinsam etwas erleben, durch festlich beleuchtete Straßen flanieren und dabei auch die Geschäfte vor Ort entdecken, entsteht ein Mehrwert für die gesamte Innenstadt“, so Rainer Will abschließend.

Über den HV Consumer Check

Für den aktuellen Consumer Check des Handelsverbands befragte Reppublika Research & Analytics im Zeitraum von 15. Oktober bis 2. November 2026 insgesamt 1.007 Personen ab 18 Jahren in Österreich. Die Erhebung erfolgte mittels Computer Assisted Web Interviews (CAWI) über ein Onlinepanel.