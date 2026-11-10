Glasfaser wirkt langfristig. Verantwortung auch. öGIG veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht.

Wien (OTS) -

Die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) veröffentlicht ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht. Der freiwillige Bericht für das Geschäftsjahr 2025 macht nachvollziehbar, wie das Unternehmen Verantwortung im Ausbau und Betrieb langfristiger Glasfaser-Infrastruktur versteht und weiterentwickelt. Aktuell verantwortet die öGIG über 100 Glasfaser-Ausbauprojekte in sechs Bundesländern. Das Unternehmen hat bislang rund eine halbe Milliarde Euro in den Ausbau der digitalen Netze investiert – eine Infrastruktur, die über Jahrzehnte genutzt wird.

Der erste Nachhaltigkeitsbericht der öGIG ist als Standortbestimmung angelegt. Auf freiwilliger Basis und nach dem VS-Standard (vormals VSME) dokumentiert das Unternehmen, welche Maßnahmen bereits umgesetzt wurden, welche Daten heute vorliegen und in welchen Bereichen die Nachhaltigkeitsarbeit künftig weiterentwickelt werden soll. Leitgedanke des Berichts ist: „Glasfaser wirkt über viele Jahrzehnte. Verantwortung auch.“ Denn Glasfasernetze werden langfristig geplant, gebaut und betrieben. Daraus entsteht Verantwortung: Für Planung und Ausbau, Ressourcen und Emissionen, verlässlichen Zugang, Sicherheit und Zusammenarbeit. „ Mit unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht legen wir offen, wo wir heute stehen, welche Daten bereits vorliegen und wo wir gezielt weiterarbeiten wollen “, betont CFO und ESG-Verantwortlicher der öGIG Robert Sunderman. „ Für uns geht es nicht um ein Nachhaltigkeitsversprechen, sondern um nachvollziehbare Verantwortung im Ausbau und Betrieb für eine langfristige Infrastruktur. “

Netzausbau als zentraler Umweltbereich

Ein Schwerpunkt des Berichts ist die ökologische Wirkung des Glasfaser-Ausbaus. Glasfaser gilt aufgrund ihrer hohen Übertragungseffizienz und ihres vergleichsweise geringen Energieverbrauchs im Betrieb als eine der nachhaltigsten Breitbandtechnologien. Gleichzeitig zeigt die Klimabilanz der öGIG, dass die wesentlichen Umweltauswirkungen nicht im späteren Netzbetrieb, sondern entlang der Wertschöpfungskette des Ausbaus entstehen. Im Jahr 2025 entfielen rund 97 Prozent der erfassten Emissionen auf den Netzausbau. Damit liegen zentrale Ansatzpunkte für weitere Verbesserungen bei Bauleistungen, Materialeinsatz, Trassenführung, Ausbauqualität, Mobilität sowie der Zusammenarbeit mit Baupartnerunternehmen.

Zugang als Voraussetzung für Teilhabe

Der Bericht beleuchtet auch die soziale Dimension des Glasfaser-Ausbaus. Glasfaser schafft nicht automatisch Teilhabe, aber eine belastbare Voraussetzung dafür – etwa für digitale Kommunikation, Bildung, Arbeit, wirtschaftliche Entwicklung und öffentliche Versorgung. Zwei Beispiele zeigen, wie digitale Infrastruktur im Alltag wirken kann: In einer Gemeinde in der Steiermark wurde ein abgelegener Haushalt angeschlossen, der ursprünglich nicht im Ausbaugebiet vorgesehen war. Dort lebt ein an ALS erkrankter Bürger, der auf digitale Kommunikation angewiesen ist, um mit seinem Umfeld in Kontakt bleiben zu können. In Gobelsburg in Niederösterreich wiederum wurde die Trassenführung gemeinsam mit der Gemeinde angepasst, damit auch der Kindergarten angeschlossen werden konnte.

Sicherheit, Compliance und Zusammenarbeit

Als Errichterin und Betreiberin kritischer digitaler Infrastruktur arbeitet die öGIG in einem stark regulierten Umfeld. Der Bericht zeigt daher auch auf, wie das Unternehmen Themen wie Informationssicherheit, Datenschutz, Compliance und klare Verantwortlichkeiten kontinuierlich weiterentwickelt.

Bericht als Standortbestimmung

Der erste Nachhaltigkeitsbericht der öGIG ist als Standortbestimmung angelegt. Er hält fest, welche Maßnahmen bereits umgesetzt wurden, welche Daten verfügbar sind und wo Grundlagen, Prozesse und Ziele weiter geschärft werden sollen. Für 2026 plant die öGIG unter anderem, konkrete Nachhaltigkeitsziele zu definieren, die CO₂-Bilanzierung weiter zu verfeinern und Partnerunternehmen stärker einzubinden. „ Der Bericht ist kein Abschluss, sondern ein Anfang “, betont Sunderman. „ Unser Anspruch ist es, Verantwortung im Glasfaser-Ausbau Schritt für Schritt messbarer und nachvollziehbarer zu machen. “

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 der öGIG ist online abrufbar unter: oegig.at/esg