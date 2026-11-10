  • 10.11.2026, 09:00:47
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Korosec begrüßt Zukunftsdepot in Stellungnahme zum Gesetzesentwurf: Wer früh spart, lernt vorsorgen

Seniorenbund-Präsidentin sieht Potenzial für Ausbau bei Anreizen für Unternehmensgründung und Pensionsvorsorge

Wien (OTS) - 

„Ich begrüße das Zukunftsdepot, weil es jungen Menschen eine Möglichkeit für ein Startkapital gibt. Denn genau das ist das Problem: Junge Menschen haben oft gute Ideen und Visionen, aber meistens kein Kapital. Es gibt den Jugendlichen aber nicht nur ein Startkapital mit, sondern auch eine Erfahrung, die bleibt: Aus kleinen Beträgen kann über die Jahre etwas Großes werden“, sagt Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes. Anlass ist die gestern abgegebene Stellungnahme des Österreichischen Seniorenrats zum Gesetzesentwurf.

Korosec sieht im Zukunftsdepot aber auch einen wichtigen „Vorsorge-Aspekt“: „Wer schon als Kind erlebt, wie Vermögen wächst, versteht früh, was Vorsorge bedeutet. Und wer früh lernt, langfristig zu denken, plant später auch seine Pension bewusster“, so Korosec. Das Zukunftsdepot könne damit zu einem wichtigen Baustein für den von der Bundesregierung geplanten Ausbau der dritten Pensionssäule werden.

Daher ist Korosec wichtig, was mit dem Kapital ab dem 18. Geburtstag geschieht. „Österreich braucht junge Menschen, die den Mut haben, ein Unternehmen zu gründen oder einen bestehenden Betrieb zu übernehmen. Viele Familienbetriebe suchen in den kommenden Jahren eine Nachfolge, und dafür braucht es Unternehmergeist und Eigenkapital“, betont Korosec.

Dieses Anliegen verfolgt sie seit Langem: Bereits 1989 brachte sie gemeinsam mit den Abgeordneten Walter Heinzinger und Werner Fasslabend im Nationalrat einen Antrag für ein „Freispargesetz“ ein. Grundlage war ein Konzept von Kommerzialrat Anton Bucek, der sich seit Jahrzehnten dafür einsetzt, dass junge Menschen früh Eigenkapital für die Selbstständigkeit aufbauen können. „Mit dem Zukunftsdepot sind wir nahe an unserer Idee des Freispargesetzes. Was jetzt noch fehlt sind Anreize für Investitionen in Unternehmensgründungen oder in eine private Pensionsvorsorge“, so Korosec.

Damit das Zukunftsdepot seine volle Kraft entfalten kann, führt der Seniorenrat vier Zukunftsideen in seiner Stellungnahme an:

Großeltern als Mitsparer: Auch Großeltern sollen ein Zukunftsdepot für ihre Enkel einrichten können, mit Identifikationspflicht und der vorgesehenen Obergrenze von 5.000 Euro pro Jahr. „So wird das Zukunftsdepot zu einer Brücke zwischen den Generationen“, so Korosec.

Volle Steuerfreiheit: Ein zur Gänze steuer- und abgabenfreies Depot würde die Attraktivität weiter steigern.

Startguthaben für alle Kinder: Die 500 Euro sollen über die Geburtsjahrgänge 2027 und 2028 hinaus dauerhaft gelten.

Anreize für den nächsten Schritt: Wer das Kapital ab 18 weiter anlegt, sei es in eine Unternehmensgründung oder in die private Pensionsvorsorge, soll dafür einen Anreiz erhalten.

Link: Stellungnahme des Österreichischen Seniorenrats

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