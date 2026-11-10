  • 10.11.2026, 08:56:07
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„Alte Jacke. Große Wirkung.“: Leitner Unternehmensgruppe startet groß angelegte Winter-Spendenaktion für die Wiener Gruft

Multiunternehmer Christian Leitner setzt in der Vorweihnachtszeit ein starkes Zeichen für Solidarität. Wer eine Winterjacke für Bedürftige spendet, erhält einem Einkaufsrabatt.

Christian Leitner

Die wertvollsten Geschenke sind jene, die von Herzen kommen. Als im österreichischen Handel tief verwurzeltes Unternehmen sehen wir es als unsere gesellschaftliche Verantwortung, gerade in der Zeit der Liebe und des Schenkens einen konkreten Beitrag zu leisten

Multiunternehmer Christian Leitner

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Wien (OTS) - 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und mit den sinkenden Temperaturen wächst die Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Doch während für die meisten Menschen ein warmes Zuhause und eine schützende Winterjacke selbstverständlich sind, stellt die kalte Jahreszeit für Obdachlose und in Not geratene Menschen eine lebensbedrohliche Herausforderung dar. Um hier gezielt und unbürokratisch zu helfen, ruft Multiunternehmer Christian Leitner die CSR-Initiative „Alte Jacke. Große Wirkung.“ ins Leben.

34 Filialen bündeln ihre Kräfte für den guten Zweck

Aus dem einfachen Gedanken, nicht mehr benötigte, aber gut erhaltene Kleidungsstücke einem neuen, lebenswichtigen Zweck zuzuführen, hat Leitner eine groß angelegte Hilfsaktion geformt. Das gesamte Netzwerk der Unternehmensgruppe – bestehend aus 34 Filialen und 8 Modemarken – fungiert ab sofort als Sammelstelle. Als starker Partner für die Verteilung der Spenden konnte die Wiener Gruft (Caritas) gewonnen werden, die sicherstellt, dass die wärmende Kleidung direkt bei jenen Menschen ankommt, die sie in diesem Winter am dringendsten benötigen.

Die wertvollsten Geschenke sind jene, die von Herzen kommen. Als im österreichischen Handel tief verwurzeltes Unternehmen sehen wir es als unsere gesellschaftliche Verantwortung, gerade in der Zeit der Liebe und des Schenkens einen konkreten Beitrag zu leisten“, erklärt Christian Leitner die Motivation hinter der Kampagne. „Manchmal genügt eine Jacke, die im eigenen Schrank längst in Vergessenheit geraten ist, um für einen anderen Menschen einen lebenswichtigen Unterschied zu machen.

So funktioniert die Aktion: Spenden und 20 Euro Sofortrabatt sichern

Die Mechanik der Kampagne ist bewusst einfach und kundenfreundlich gehalten, um eine möglichst hohe Beteiligung zu erzielen:

  • Kunden bringen eine gut erhaltene und saubere Winterjacke in eine der 34 teilnehmenden Filialen.
  • Die gesammelten Jacken werden professionell gebündelt und an die Wiener Gruft übergeben.
  • Als Dankeschön für die Hilfsbereitschaft erhält jeder Spender sofort 20 Euro Rabatt beim Kauf einer neuen Jacke.

Eine Mission: Gemeinsam Wärme schenken

Mit dieser Initiative verbindet die Leitner Unternehmensgruppe kundenorientierten Retail mit spürbarem sozialem Engagement. Aus einer ausgemusterten Jacke wird ein wertvolles Geschenk und aus dem großen Filialnetz ein starkes Netzwerk der Nächstenliebe.

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