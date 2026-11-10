ÖHGB: Tiefststand im Wohnungsbau vergrößert Druck auf den Gebäudebestand

Wien (OTS) -

Die aktuellen Zahlen der Statistik Austria sind alarmierend: 2025 wurden in Österreich nur noch 34.217 Wohnungen in neuen Gebäuden fertiggestellt – ein Rückgang von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der niedrigste Wert seit Beginn der Zeitreihe 2011. Gleichzeitig sind die Baubewilligungen bereits seit 2021 rückläufig. Eine weitere Abschwächung der Fertigstellungen ist daher zu erwarten.

Neben hohen Grundstücks-, Bau- und Finanzierungskosten sowie restriktiven Kreditvergabebedingungen erschweren langwierige Genehmigungsverfahren und ein hoher bürokratischer Aufwand die Umsetzung von Bauvorhaben. Hinzu kommt ein zunehmend belastetes Investitionsklima: Wiederholte politische Eingriffe haben der Rechtssicherheit und Planbarkeit im Wohnungssektor erheblich geschadet.

ÖHGB-Präsident RA Dr. Martin Prunbauer erläutert, wie sich der Rückgang der Neubautätigkeit auch auf den Gebäudebestand negativ auswirkt: „Je weniger neuer Wohnraum entsteht, desto mehr steigt der Druck auf den ohnehin bereits stark beanspruchten und großteils stark regulierten Wohnungsbestand.“ Um der steigenden Nachfrage nach Wohnraum besser nachzukommen, müssen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Investitionen sowohl in Neubau als auch in die Erhaltung und Weiterentwicklung bestehender Immobilien ermöglichen.

Politische Eingriffe schwächen das Vertrauen in den Standort

Die bereits mehrfach erfolgte Aussetzung und die Beschränkungen von Mietzinsvalorisierungen, die erstmals auch freie Mieten im Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes umfassen, Einschränkungen bei der Mietzinsbildung und die Verlängerung der Mindestbefristungsdauer betreffen zwar unmittelbar vor allem den Bestand, die Signalwirkung reicht jedoch weit darüber hinaus. „Immobilieninvestitionen sind langfristige Entscheidungen. Wer heute investiert, muss darauf vertrauen können, dass die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch morgen noch verlässlich kalkulierbar sind“, betont Prunbauer. Wiederholte und teilweise kurzfristige Änderungen bestehender Regelungen schwächen dieses Vertrauen und damit auch die Investitionsbereitschaft.

Weniger Regulierung, mehr Rechtssicherheit

Wer Wohnraum sichern und den Gebäudebestand erhalten und weiterentwickeln will, muss Eigentümern und Investoren wirtschaftliche Perspektiven und die notwendigen Handlungsspielräume geben. „Weitere Regulierungen sind dafür der falsche Weg“, so Prunbauer.

Mehr über den ÖHGB

Der Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund (ÖHGB, www.oehgb.at) ist die größte freiwillige Interessenvertretung österreichischer Haus-, Grund- und Wohnungseigentümer. Die Hauptaufgabe des ÖHGB besteht im Schutz und in der Förderung des Privateigentums sowie der Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der privaten ImmobilienbesitzerInnen. Die ca. 30.000 Mitglieder teilen sich auf die neun Landesverbände auf, die ihren Mitgliedern mit fundierten Rechts-, Steuer-, Versicherungs-, Bau- bzw. Finanzierungsberatungen und weiteren, umfangreichen Informations- und Serviceleistungen, zur Seite stehen. Darüber hinaus betreiben der ÖHGB und dessen Landesverbände im Interesse der Mitglieder aktive Standespolitik in der Interessenvertretung auf allen Ebenen.