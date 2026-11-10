Bestandsprovisionen bei Fonds: VKI einigt sich mit HYPO Oberösterreich

Wien (OTS) -

Für die Vermittlung von Fonds erhalten Banken von den Kapitalanlagegesellschaften oftmals Provisionen in Form von sogenannten Bestandsprovisionen. Legen Banken diese Provisionszahlungen den Kund:innen gegenüber nicht offen, sind sie nach Rechtsauffassung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) unzulässig und an die Kund:innen zurückzuzahlen. Der VKI konnte sich nach intensiven Verhandlungen mit der HYPO Oberösterreich auf eine Rückzahlung an deren Kund:innen einigen. Konsument:innen, denen die HYPO Oberösterreich bis zum 31.12.2017 ein Fondsprodukt vermittelt hat, können sich bis zum 10.02.2027 unter www.vki.at/kick-back-2026 kostenlos zu einer Sammelaktion anmelden.

Nachdem sich der VKI bereits mit mehreren Bankinstituten auf außergerichtliche Lösungen zum Thema Bestandsprovisionen geeinigt hatte, wurden weitere Banken aufgefordert, ihren betroffenen Kund:innen eine Lösung anzubieten. Nach Ansicht des VKI betrifft die unzureichende Offenlegung von erhaltenen Bestandsprovisionen die gesamte Bankenbranche, sofern Kund:innen im Wertpapiergeschäft Fonds angeboten wurden. Das Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG 1996/2007/2018) sieht strenge Regelungen vor, unter welchen Voraussetzungen Bestandsprovisionen von Banken einbehalten werden dürfen.

Nach Ansicht des VKI wurden die Bestandsprovisionen bei der Vermittlung von Fonds durch die HYPO Oberösterreich jedenfalls bis zum 31.12.2017 nicht ausreichend offengelegt und können daher zurückverlangt werden.

Die zwischen dem Verein für Konsumenteninformation und der HYPO Oberösterreich vereinbarte Lösung sieht vor, dass die Bank anspruchsberechtigten Teilnehmer:innen der VKI-Sammelaktion einen individuellen Rückerstattungsbetrag anbieten wird. Für die Inanspruchnahme der außergerichtlichen Lösung ist die Anmeldung an der kostenlosen Sammelaktion des VKI unter www.vki.at/kick-back-2026 erforderlich. Die Anmeldung ist bis zum 10.02.2027 möglich.

„Wir freuen uns, dass wir mit der HYPO Oberösterreich eine gute, unkomplizierte Lösung für betroffene Konsument:innen erzielen konnten“, so Mag. Klara Hinger, zuständige Juristin der Abteilung Intervention im VKI.

SERVICE: Weitere Informationen zur Sammelaktion gibt es auf www.vki.at/kick-back-2026.