Auch jüdische Gemeinde für Umbenennung der Dinghoferstraße Historiker zeigen Inkonsequenz der Stadt Linz auf

Wien (OTS) -

Die Debatte um die Dinghoferstraße in Linz geht weiter. Heuer im Juli hatten zahlreiche bekannte Persönlichkeiten – u.a. Historiker, Kulturschaffende und Kirchenvertreter – den Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer aufgefordert, für die Umbenennung dieser Straße zu sorgen. Denn Franz Dinghofer(1873 – 1956) war radikaler Antisemit, Nationalsozialist und „Arisierer“. Als neuer Namensgeber war von den Prominenten der heuer verstorbene Maximilian Aichern vorgeschlagen worden, der der katholischen Kirche der Diözese Linz von 1982 bis 2005 als beliebter Bischof vorstand.

In seiner Reaktion meinte Prammer, eine Umbenennung der Dinghoferstraße sei „nicht vorgesehen“, weil die Historikerkommission der Stadt Linz Franz Dinghofer in Kategorie 2 der belasteten Personen eingestuft hatte. Bisher wurden nur die vier Straßennamen der Kategorie 1 umbenannt.

Zwei renommierte, vielfach ausgezeichnete Zeithistoriker haben nun die besagte Einstufung Dinghofers überprüft: der frühere Rektor der Universität Graz, Helmut Konrad, und Gabriella Hauch. Sie kommen in einer gemeinsamen Stellungnahme zum Ergebnis, dass der Bericht der Linzer Historikerkommission die Fakten über Dinghofer zwar korrekt wiedergegeben, aber stets „weich bis schmeichelhaft“ interpretiert habe. Das „entsprach der Intention der damaligen Auftraggeber“ – also der Stadt Linz und ihres Bürgermeisters Klaus Luger.

Die beiden Historiker weisen ausdrücklich auf die Inkonsequenz der Stadt hin: Die Gföllnerstraße wurde umbenannt, obwohl sich der Sachverhalt bei Bischof Johannes M. Gföllner (1867 – 1941) „wesentlich weniger kritisch“ darstellt als bei Franz Dinghofer.

Gestern haben das Mauthausen Komitee Österreich, die Katholische Aktion Oberösterreich und das OÖ. Netzwerk gegen Rassismus und Rechtsextremismus Bürgermeister Prammer mit diesem Historikerurteil konfrontiert.

Den Persönlichkeiten, die für die Umbenennung der Dinghoferstraße eintreten, haben sich inzwischen auch Charlotte Herman, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Linz, und Oskar Deutsch, der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, angeschlossen.

„Der Stimme der jüdischen Gemeinschaft kommt in dieser Frage natürlich besonderes Gewicht zu“, sagt Willi Mernyi, der Vorsitzende des Mauthausen Komitees Österreich. „Eine Neubewertung durch Bürgermeister Prammer ist unausweichlich, denn nach der Stellungnahme von Helmut Konrad und Gabriella Hauch lässt sich die Dinghoferstraße noch weniger rechtfertigen als bisher schon.“

Robert Eiter, Jurist und Sprecher des OÖ. Netzwerks gegen Rassismus und Rechtsextremismus, weist darauf hin, dass der Straßenname auch dem Wortlaut der Verfassung widerspricht. Artikel 9 des Staatsvertrages verpflichtet Österreich dazu, aus dem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben „alle Spuren des Nazismus“ zu entfernen. Wie der Verfassungsexperte Markus Vašek von der Johannes-Kepler-Universität Linz in einem Gutachten unwidersprochen ausgeführt hat, gilt diese Verpflichtung auch für NS-belastete Straßennamen. Dinghofer war nicht nur NSDAP-Mitglied, sondern hat sich zu einem radikalen Antisemitismus bekannt und war am Raub jüdischen Vermögens beteiligt. Eiter appelliert, nicht an einem schwer NS-belasteten und damit verfassungswidrigen Straßennamen festzuhalten.

Die Organisationen, die sich nun erneut an Bürgermeister Prammer wenden, bleiben auch beim Vorschlag einer Umbenennung auf Altbischof Aichern. „Die dreijährige ‚Cooling-off-Phase‘, die Bürgermeister Prammer erwähnt, ist kein Gesetz und bei dem im Alter von 93 Jahren verstorbenen Maximilian Aichern, dessen vorbildlicher Lebenslauf immer unbestritten war, offenkundig überflüssig“, betont Gabriele Hofer-Stelzhammer, die Präsidentin der Katholischen Aktion Oberösterreich.