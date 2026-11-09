Appell an Minister Totschnig: Schluss mit heißer Luft in der Klimapolitik

Wien (OTS) -

COP31: NGO-Dachverband fordert, ausstehende budgetierte Gelder für Klimaprojekte in Ländern des Globalen Südens bereitzustellen

„Während bei der 31. UN-Klimakonferenz über die Zukunft des internationalen Klimaschutzes verhandelt wird, lässt Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig neue Klimaprojekte in Ländern des Globalen Südens seit zwei Jahren warten. Für diese budgetierte die Bundesregierung in den Jahren 2025 und 2026 jährlich bis zu 15 Millionen Euro, zu einer Ausschreibung der Gelder kam es jedoch nie“, erinnert Lukas Wank, Geschäftsführer der AG Globale Verantwortung, mit Blick auf die COP31, die gestern im türkischen Antalya gestartet ist.

Solche Klimaprojekte würden Menschen in Ländern des Globalen Südens dabei unterstützen, Emissionen zu reduzieren und sich an klimatische Veränderungen anzupassen, berichtet Wank. Beispielsweise könnten die Bewohner*innen bedrohter Mangrovenwälder in Vietnam oder Mosambik die Pflanzen- und Tierbestände schützen und dadurch ihren Lebensraum und ihre Ernährung langfristig sichern.

Minister leistet österreichischen Bäuer*innen einen Bärendienst

„Wir erwarten mit Spannung, wie ausgeprägt Minister Totschnig im Zuge der COP31 auch Österreichs internationale Verantwortung betonen wird. Wer die österreichische Landwirtschaft hochhält, muss auch die globalen Zusammenhänge der Erderhitzung ernst nehmen. Denn in einem globalen Klimasystem, das keine Grenzen kennt, sind die heimischen Bäuer*innen genauso wie ihre afrikanischen, asiatischen oder südamerikanischen Kolleg*innen auf stabile klimatische Bedingungen und intakte Anbauflächen angewiesen“, betont Wank.

Das Potsdam-Institut für Klimaforschung prognostiziert dem Alpenraum einen Temperaturanstieg von bis zu sechs Grad Celsius, warnt Wank. Dennoch sei laut Angaben des BMLUK im Vorjahr der Treibhausgas-Ausstoß in Österreich wieder gestiegen. „Minister Totschnigs Umwelt- und Klimaschutz ist weder zukunftsorientiert noch treffsicher. Mit der Förderung von klimaschädlichem Agrardiesel, für die der Minister aktuell 100 Millionen Euro vorsieht, leistet der Minister angeschlagenen landwirtschaftlichen Betrieben in Österreich einen Bärendienst. Stattdessen bräuchten diese mehr Unterstützung bei der agrarökologischen Transformation.“

NGO-Dachverband fordert, künftige und ausstehende Mittel für internationale Klimaprojekte bereitzustellen