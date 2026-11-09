Gesundheitskompetenz statt Zukunftsangst: Offene Jugendarbeit ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Bundesministerin Claudia Bauer und Gesundheitsstaats-sekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig zeichnen heute insgesamt 20 Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit aus, die sich besonders für die Förderung der Gesundheitskompetenz junger Menschen einsetzen. Die Auszeichnung „Gesundheitskompetente Offene Jugendarbeit“ würdigt Jugendzentren und Einrichtungen der Mobilen Jugendarbeit, die gesunde und nachhaltige Rahmenbedingungen schaffen und Jugendliche dabei unterstützen, selbstbestimmte Entscheidungen für ihre körperliche und psychische Gesundheit zu treffen.

Junge Menschen brauchen Orte, an denen sie Gemeinschaft erleben, Unterstützung finden, Lernerfahrungen machen und sich entfalten können. Wir unterstützen Offene Jugendarbeit dabei, diese Räume zu schaffen und Jugendliche in ihrer körperlichen und psychischen Gesundheit zu stärken. Mein Dank gilt allen Fachkräften, die sich täglich dafür einsetzen , so Bundesministerin Claudia Bauer, die das Programm Gesundheits-kompetente Jugendarbeit finanziell unterstützt.

Psychische Gesundheit und Einsamkeit im Fokus

Wie wichtig diese Arbeit ist, verdeutlichen aktuelle Daten der Gesundheit Österreich: Rund jede fünfte Person zwischen 16 und 24 Jahren fühlt sich immer oder meistens einsam. Einsamkeit steht in engem Zusammenhang mit einem geringeren psychischen Wohlbefinden und kann mit gesundheitlichen Beschwerden wie Schlafproblemen, Erschöpfung und depressiven Verstimmungen einhergehen.

Gerade angesichts gesellschaftlicher Unsicherheiten, Zukunftsängsten und zunehmenden Leistungsdrucks gewinnen niederschwellige Begegnungsräume und verlässliche Bezugspersonen an Bedeutung.

Psychische Gesundheit und Gesundheitskompetenz sind entscheidend für ein gesundes Aufwachsen. Gerade angesichts zunehmender Belastungen und Einsamkeit brauchen Jugendliche niederschwellige Unterstützung. Die Offene Jugendarbeit leistet hier einen wichtigen Beitrag zur gesundheitlichen Chancengerechtigkeit , betont Gesundheitsstaats-sekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Gesundheitskompetenz in einer zunehmend digitalen Lebenswelt

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Digitale Gesundheitskompetenz. Soziale Medien und künstliche Intelligenz beeinflussen zunehmend, wie Jugendliche kommunizieren, Informationen finden und mit persönlichen Herausforderungen umgehen. Soziale Medien bieten sowohl Möglichkeiten für Austausch und Zugehörigkeit, sie können jedoch psychische Belastungen auch verstärken. Entscheidend sind dabei insbesondere die Art der Nutzung, die konsumierten Inhalte und die verfügbaren Unterstützungsangebote.

Offene Jugendarbeit greift diese Entwicklungen in der täglichen Arbeit auf. Sie unterstützt Jugendliche dabei, Gesundheitsinformationen kritisch zu hinterfragen, sich aktiv gestaltend im digitalen Raum zu bewegen, digitale Medien reflektiert zu nutzen und bei Bedarf passende Unterstützungsangebote zu finden.

Gesundheitskompetente Jugendarbeit stärkt Chancengerechtigkeit

Die als gesundheitskompetent anerkannten Jugendzentren und Einrichtungen der Mobilen Jugendarbeit/Jugendstreetwork bieten besonders gesunde und nachhaltige Rahmenbedingungen sowohl für junge Menschen als auch für die Fachkräfte.

Im Mittelpunkt stehen die Förderung psychischer und körperlicher Gesundheit, die Stärkung persönlicher und sozialer Kompetenzen sowie die aktive Beteiligung junger Menschen.

Durch ihren niederschwelligen Zugang erreicht die Offene Jugendarbeit auch Jugendliche, die von anderen Bildungs-, Gesundheits- oder Unterstützungsangeboten nur schwer erreicht werden. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur gesundheitlichen und sozialen Chancengerechtigkeit.

Gesundheitskompetenz entsteht dort, wo junge Menschen Vertrauen, Gemeinschaft und Mitgestaltung erleben. Offene Jugendarbeit schafft und begleitet genau diese Räume. Damit sie diese wichtige Aufgabe langfristig erfüllen können, braucht es verlässliche Rahmenbedingungen , so Martina Steiner, Vorsitzende von bOJA, dem bundesweiten Netzwerk Offene Jugendarbeit und Geschäftsführerin von POJAT, der Plattform Offene Jugendarbeit in Tirol.

Ausgezeichnete Einrichtungen 2026

Im Rahmen der diesjährigen Verleihung werden insgesamt 20 Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit ausgezeichnet, zum Teil erstmalig und zum Teil re-zertifiziert.

Jugendzentrum Lebring - Steiermark Jugendzentrum Feldkirchen - Steiermark Jugendraum Hausmannstätten - Steiermark Youth Point Fischl/VHS Kärnten - Kärnten Jugendforum Mozarthof - Kärnten #Juze Welzenegg/VHS Kärnten - Kärnten JLW: Jugendberatung St. Pölten - Niederösterreich JLW: Streetwork Amstetten & Nibelungen - Niederösterreich JLW: Streetwork Traisen & Pielachtal - Niederösterreich Graf Hugo - Offene Jugendarbeit Feldkirch - Vorarlberg Verein Balu & Du - Wien Jugendzentrum Corner/Verein zur Förderung von Jugendkultur und stadtteilorientierter Jugendarbeit in Itzling - Salzburg

8 Einrichtungen wurden als „Expert“ Einrichtungen ausgezeichnet, da sie bereits seit 6 Jahren erfolgreich Maßnahmen zur jugendlichen Gesundheitskompetenz setzen:

Jugendservice Spittal a.d. Drau - Kärnten Mädchen*treff Equaliz - Kärnten Youth Point St. Ruprecht Pro Mente KiJuFa - Kärnten Mobile Jugendarbeit Tandem/Jugendinitiative Triestingtal - Niederösterreich JLW: Streetwork St. Pölten, Böheimkirchen, Neulengbach -Niederösterreich Club/Verein Jugend und Freizeit - Salzburg Jugendzentrum IGLU - Salzburg Offene Jugendarbeit Grödig - Salzburg

Mit der diesjährigen Verleihung steigt die Zahl der österreichweit als gesundheitskompetent anerkannten Einrichtungen auf insgesamt 73 Einrichtungen.

Gesundheitskompetente Offene Jugendarbeit seit 2018

Die Auszeichnung „Gesundheitskompetente Offene Jugendarbeit“ wird seit 2018 von bOJA, dem bundesweiten Netzwerk Offene Jugendarbeit in Österreich, durchgeführt, unterstützt vom Bundeskanzleramt, Ressort Familie und Jugend und der ÖPGK, der Österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz.

Ziel ist es, Gesundheitskompetenz nachhaltig in den Strukturen und Angeboten der Offenen Jugendarbeit zu verankern und gesundheits-förderliche Rahmenbedingungen für junge Menschen und Fachkräfte zu schaffen.

bOJA vertritt das Handlungsfeld der Offenen Jugendarbeit, das österreichweit 650 Einrichtungen umfasst. Rund 2.000 Fachkräfte begleiten jährlich im Durchschnitt 250.000 junge Menschen in Jugend-zentren, Jugendtreffs sowie durch Mobile Jugendarbeit und Jugendstreetwork.

Weitere Informationen:

www.gesunde-jugendarbeit.at

www.boja.at